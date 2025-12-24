Bir avuç yumurta, bir şehir umudu: Hatay sarısı ipeğin hikayesi

Günde en az 16 saat çalıştığını kaydeden Emel Duman, "Bunu bir iş olarak görmüyorum zaten bir iş olarak görsem muhtemelen yapmam. O kadar çok seviyorum ki yaptığım işi bütünlediğini düşünüyorum ve bana terapi gibi geliyor. Çok ağır deprem süreci atlattık. Bu teknik iyileşmemi hızlandırıyor ve yaparken çok keyif alıyorum." dedi.