Bir avuç yumurta, bir şehir umudu: Hatay sarısı ipeğin hikayesi

Hatay’da ipek böceği yetiştiriciliği yapan Emel Duman, doğal ipekten hazırladığı kıyafet ve aksesuarlara bahçesinden topladığı bitkilerle desenlendiriyor. Tasarımlarına rengi ise kaynattığı gıda ürünlerinden elde ettiği doğal boyalarla veriyor.
1 6 Şubat depremlerinin ardından da üretimine devam etti
59 yaşındaki Emel Duman, yerel böcek ırkı olan "Hatay sarısı"nın buzdolabında sakladığı bir avuç yumurtasıyla 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında da üretimini sürdürdü.
2 Coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük etti.
Duman, bu ırktan elde edilen ipeğin eylül ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük etti.
3 Özgün tasarımlar ortaya koyuyor
Emel Duman, çalışmalarında ayrıca özgün tasarımlar da ortaya koyuyor.
4 Doğal ürünlerle kıyafetlere estetik katıyor
Duman, kozalardan elde ettiği ipekten yaptığı kıyafetler ile şal ve eşarplara bahçesinde yetiştirdiği doğal ürünleri kullanarak estetik katıyor.
5 Yaprakları ve dalları baskı malzemesi olarak kullanıyor
Duman; papatya, sardunya, gül ve ahududu yaprakları ile dalları baskı malzemesi olarak kullanıp kumaşa desen veriyor.
6 Lahana, havuç, dut ve böğürtlenle renklendiriyor
Lahana, havuç, dut ve böğürtleni kaynatmasıyla çıkan boyayla da ürünlerini renklendiriyor.
7 Ürünlerin fiyatları 750-5 bin 500 TL arasında değişiyor
Duman'ın el emeğiyle tasarladığı kıyafet ve aksesuarlar ebadına göre 750 ila 5 bin 500 lira arasında satışa sunuluyor.
8 Mevsime has ürünlere öncelik veriyor
İpek böceği yetiştiricisi Emel Duman, tasarımlarına desen ve renk katarken mevsime has ürünlere öncelik verdiğini söyledi.
9 Yöntemin meşakkatli olduğunu belirtti
Duman ayrıca, uyguladığı yöntemin meşakkatli olduğunun da altını çizdi.
10 "Sonuç inanılmaz motive ediyor"
Emel Duman, "Sonucuna baktığınız zaman o kadar keyif verici ki inanılmaz motive ediyor." ifadelerini de kullandı.
11 Ürünlerde kimyasal kullanılmıyor
ürünlerde kimyasal kullanılmadığını belirten Emel Duman, "Doğaya saygılı, hiçbir kimyasalın kullanılmadığı, yaptığımız işi sonuna kadar yansıtan bir teknik olduğu için çok severek yapıyorum. Özellikle bazı kimyasala itirazı, alerjisi olan müşterilerimiz bu ürünleri çok tercih ediyor." açıklamasında da bulundu.
12 Bir ürünün yapımı bir hafta sürüyor
Duman, ortaya çıkan ürünlerin zahmete değdiğini vurgulayarak, "Dokuması, yıkaması, mordanlanması (lifleri renklendirme süreci/bitkisel boyayla yapılan renklendirme süreci), boyanacaksa renklendirilmesi ve üzerine yaprakların dizilmesini hesap ettiğimizde her biri için birer gün gerekiyor. Dolayısıyla bir ürünün yapımı bir hafta sürüyor." ifadesini de kullandı.
13 Günde 16 saat çalışıyor
Günde en az 16 saat çalıştığını kaydeden Emel Duman, "Bunu bir iş olarak görmüyorum zaten bir iş olarak görsem muhtemelen yapmam. O kadar çok seviyorum ki yaptığım işi bütünlediğini düşünüyorum ve bana terapi gibi geliyor. Çok ağır deprem süreci atlattık. Bu teknik iyileşmemi hızlandırıyor ve yaparken çok keyif alıyorum." dedi.