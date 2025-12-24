ARA
DOLAR
42,84
-0,01%
DOLAR
EURO
50,62
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
6170,38
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
11340,10
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir avuç yumurta, bir şehir umudu: Hatay sarısı ipeğin hikayesi

Hatay’da ipek böceklerinin kozalarından elde ettiği kumaşlarla kıyafet, şal ve eşarp üreten Emel Duman, tasarımlarında desen ve renk için bahçesinde yetiştirdiği doğal ürünlerden yararlanıyor.


Son Güncellenme:
Bir avuç yumurta, bir şehir umudu: Hatay sarısı ipeğin hikayesi

Hatay’da ipek böceği yetiştiriciliği yapan Emel Duman, doğal ipekten hazırladığı kıyafet ve aksesuarlara bahçesinden topladığı bitkilerle desenlendiriyor. Tasarımlarına rengi ise kaynattığı gıda ürünlerinden elde ettiği doğal boyalarla veriyor.

1 6 Şubat depremlerinin ardından da üretimine devam etti

6 Şubat depremlerinin ardından da üretimine devam etti

59 yaşındaki Emel Duman, yerel böcek ırkı olan "Hatay sarısı"nın buzdolabında sakladığı bir avuç yumurtasıyla  6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında da üretimini sürdürdü.

2 Coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük etti.

Coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük etti.

Duman, bu ırktan elde edilen ipeğin eylül ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük etti.

3 Özgün tasarımlar ortaya koyuyor

Özgün tasarımlar ortaya koyuyor

Emel Duman, çalışmalarında ayrıca özgün tasarımlar da ortaya koyuyor.

4 Doğal ürünlerle kıyafetlere estetik katıyor

Doğal ürünlerle kıyafetlere estetik katıyor

Duman, kozalardan elde ettiği ipekten yaptığı kıyafetler ile şal ve eşarplara bahçesinde yetiştirdiği doğal ürünleri kullanarak estetik katıyor.

5 Yaprakları ve dalları baskı malzemesi olarak kullanıyor

Yaprakları ve dalları baskı malzemesi olarak kullanıyor

Duman; papatya, sardunya, gül ve ahududu yaprakları ile dalları baskı malzemesi olarak kullanıp kumaşa desen veriyor.

6 Lahana, havuç, dut ve böğürtlenle renklendiriyor

Lahana, havuç, dut ve böğürtlenle renklendiriyor

Lahana, havuç, dut ve böğürtleni kaynatmasıyla çıkan boyayla da ürünlerini renklendiriyor.

7 Ürünlerin fiyatları 750-5 bin 500 TL arasında değişiyor

Ürünlerin fiyatları 750-5 bin 500 TL arasında değişiyor

Duman'ın el emeğiyle tasarladığı kıyafet ve aksesuarlar ebadına göre 750 ila 5 bin 500 lira arasında satışa sunuluyor.

8 Mevsime has ürünlere öncelik veriyor

Mevsime has ürünlere öncelik veriyor

İpek böceği yetiştiricisi Emel Duman, tasarımlarına desen ve renk katarken mevsime has ürünlere öncelik verdiğini söyledi.

 

9 Yöntemin meşakkatli olduğunu belirtti

Yöntemin meşakkatli olduğunu belirtti

Duman ayrıca, uyguladığı yöntemin meşakkatli olduğunun da altını çizdi.

10 "Sonuç inanılmaz motive ediyor"

"Sonuç inanılmaz motive ediyor"

Emel Duman, "Sonucuna baktığınız zaman o kadar keyif verici ki inanılmaz motive ediyor." ifadelerini de kullandı.

 

11 Ürünlerde kimyasal kullanılmıyor

Ürünlerde kimyasal kullanılmıyor

ürünlerde kimyasal kullanılmadığını belirten Emel Duman, "Doğaya saygılı, hiçbir kimyasalın kullanılmadığı, yaptığımız işi sonuna kadar yansıtan bir teknik olduğu için çok severek yapıyorum. Özellikle bazı kimyasala itirazı, alerjisi olan müşterilerimiz bu ürünleri çok tercih ediyor." açıklamasında da bulundu.

 

12 Bir ürünün yapımı bir hafta sürüyor

Bir ürünün yapımı bir hafta sürüyor

Duman, ortaya çıkan ürünlerin zahmete değdiğini vurgulayarak, "Dokuması, yıkaması, mordanlanması (lifleri renklendirme süreci/bitkisel boyayla yapılan renklendirme süreci), boyanacaksa renklendirilmesi ve üzerine yaprakların dizilmesini hesap ettiğimizde her biri için birer gün gerekiyor. Dolayısıyla bir ürünün yapımı bir hafta sürüyor." ifadesini de kullandı.

13 Günde 16 saat çalışıyor

Günde 16 saat çalışıyor

Günde en az 16 saat çalıştığını kaydeden Emel Duman, "Bunu bir iş olarak görmüyorum zaten bir iş olarak görsem muhtemelen yapmam. O kadar çok seviyorum ki yaptığım işi bütünlediğini düşünüyorum ve bana terapi gibi geliyor. Çok ağır deprem süreci atlattık. Bu teknik iyileşmemi hızlandırıyor ve yaparken çok keyif alıyorum." dedi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL