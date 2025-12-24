10 dönümlük alanda yetiştirdiği ürünlerin siparişlerine yetişemiyor

Nurgül ve Gökhan Güller çifti, dedelerinden kalan 10 dekarlık arazide yetiştirdikleri ürünlerin siparişlerine yetişemiyor.
1 10 dönümlük bahçeyi değerlendirdiler
Kadirli'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurgül ve oto tamircisi eşi Gökhan Güller'e 2 yıl önce dedelerinden Trabzon hurması bulunan 10 dönümlük bahçe kaldı.
2 işlerinden fırsat buldukça bahçeyle ilgileniyorlar
İşlerinden fırsat buldukça bahçenin bakımlarını yapan 4 çocuklu Güller çifti, ilk etapta topladıkları ürünleri hem kendileri tüketti hem de yakınlarına verdi.
3 Ürünleri kurutarak değerlendirmeye başladılar
Güller çifti, ürünün çok fazla olmasıyla bunları kurutarak değerlendirmeye başladı.
4 Sipariş alıyorlar
Akdam köyündeki evlerinde soyup kuruttukları ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan aile, sipariş de almaya başladı.
5 Ürünleri birçok ile gönderiyorlar
Güller çifti, 2 yıldan bu yana kuruttukları Trabzon hurmalarını Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ek gelir elde ediyor.
6 Trabzon hurması yetiştiriciliğiyle dedeleri sayesinde tanıştılar
37 yaşındaki Nurgül Güller, AA muhabirine, yaşadıkları bölgede yaygın olarak yapılan Trabzon hurması yetiştiriciliğiyle dedelerinden kalan bahçe sayesinde tanıştıklarını söyledi.
7 Ürünleri sosyal medyadan paylaşıyor
Şu anda ürünlerini çok sayıda kente gönderdiklerini dile getiren Güller, "Sosyal medyadan paylaşım yapıyorum ve herkes oradan görüyor. Bu şekilde iletişim kurup Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Kayseri, Şırnak'a kadar gönderdim." dedi.
8 Bu yıl 2 ton ürün kuruttular
Güller, ilk yıllarında 1, bu sezon ise 2 ton ürün kuruttuklarını ifade etti.
9 "Hedefim yeni bir bahçe ve işimi kolaylaştıracak makineler almak"
Fabrikada çalıştığı için sadece pazar günleri ürünü soyup asabildiklerini belirten Güller, "Hedefim yeni bir bahçe ve işimi kolaylaştıracak makineler almak. Şu an tamamen el emeğiyle soyup asıyorum. İleride bir tesis kurarak çevre illerden de hurma alıp kurutmayı düşünüyorum." dedi.
10 "Şu an siparişlere yetişemiyorum"
Yaptığı işi geliştirmeyi düşündüğünü de ifade eden Nurgül Güller, "İnsanlar bu ürünü ve özellikle kurusunun ne olduğunu, faydalarını, neye yaradığını bilmiyordu. Sosyal medyada paylaşım yaptım her yerde ve 2-3 katı satışlarım oldu. Şu an siparişlere yetişemiyorum." ifadelerini de kullandı.