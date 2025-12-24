10 dönümlük alanda yetiştirdiği ürünlerin siparişlerine yetişemiyor

Yaptığı işi geliştirmeyi düşündüğünü de ifade eden Nurgül Güller, "İnsanlar bu ürünü ve özellikle kurusunun ne olduğunu, faydalarını, neye yaradığını bilmiyordu. Sosyal medyada paylaşım yaptım her yerde ve 2-3 katı satışlarım oldu. Şu an siparişlere yetişemiyorum." ifadelerini de kullandı.