Koruma altındaki Van kedileri bu yıl onlarca yavru dünyaya getirdi

100 kediden 15'inin tek göz olduğunu ifade eden Kaya, "Bu da tek göz dediğimiz bir gözü turkuaz bir gözü de kehribar olan kedilerde neslin yok olma tehlikesinin devam ettiği anlamına geliyor çünkü onlar çok az doğuyor ve bunların merkezde çoğaltılmasına çalışılıyor. İki gözü kehribar ya da iki gözü turkuaz olanlarda nispeten daha iyi durumdayız ama tek göz kedilerde sıkı koruma politikamız devam ediyor." dedi.