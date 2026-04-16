SEDDK’dan Magdeburger Sigorta’ya faaliyet freni

SEDDK, Magdeburger Sigorta A.Ş.’nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Ekonomist
[email protected]

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta şirketi Magdeburger Sigorta A.Ş.’nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Magdeburger Sigorta A.Ş.'nin bir süredir yakından izlemeye alındığı ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremediği belirtildi.

"Sigortalılarımıza karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemler alındı"

Ayrıca, şirketin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alındığı da bildirildi:

"Magdeburger Sigorta A.Ş.’ye ilişkin Kurumumuzca alınan tedbirler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

İlgili mevzuat kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınmış olan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta AŞ’nin tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurulmuştur.  

Bununla birlikte, söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılarımıza karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemler alınmıştır. Kurumumuz; sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve sektörün güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla; gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

