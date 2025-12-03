Aralık ayı kira artış oranı açıklandı! 2025 TÜFE Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

ARA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası Aralık ayı tavan kira artış oranı belli oldu. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? 2025 TÜFE Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. TÜİK bugün Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Sözleşmesi Aralık ayında yenilecek kiracılar bu oranlara göre zam (tavan) yapabilecek.  
 

Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Kasım  ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 35,91 artış gösterebilecek.  

2025 TÜFE Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2025
Kira Artış Oranı: % 35,91
Kira Artış Tutarı:  7 bin 182 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 182 TL

 

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor.  1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiraları için uygulanan ve artışı %25 ile sınırlayan yasal düzenlemenin kaldırılmasıyla birlikte, kira zamları artık tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına endekslenmiş durumdadır.
 
