Aralık ayı kira artış oranı açıklandı! 2025 TÜFE Aralık ayı kira artışı hesaplama örneği

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 35,91 artış gösterebilecek.