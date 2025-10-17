Su kaynakları tükeniyor: Barajı kapasitesi artırılıyor, şehirde trafik düzenlemesi

Bursa'nın merkez ilçeleri Nilüfer, Osmangazi Yıldırım ve merkeze yakın ilçeleri Gürsu, Kestel ve Mudanya'nın belli kısmına su sağlayan Nilüfer Barajı'ndan sonra Doğancı Barajı'nda da su seviyesi '0'a düştü. Ekim ayı itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saatlik planlı su kesintisi uygulayarak günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağladı.