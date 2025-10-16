Türkiye'de tüm gözlerin çevrildiği ilçe: Neden önemli?

Akademi tarafından yayımlanan analizde, nadir toprak elementlerinin (NTE) küresel enerji dönüşümünün merkezine yerleştiği, elementlerin sadece teknolojik üretimin değil, aynı zamanda jeopolitik güç mücadelesinin de belirleyici unsurlarından biri haline geldiği vurgulandı. Analizdeki bazı notlar şöyle:

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, RÜZGAR TÜRBİNLERİ, SAVUNMA SANAYİSİ

⦁ NTE bugün yalnızca elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve elektronik cihazlar için değil, aynı zamanda savunma sanayisinin kritik platformları için de vazgeçilmez hale geldi.

⦁ 2024'te 325 milyar dolara ulaşan kritik mineraller pazarının, 2040'ta 770 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

⦁ NTE temelli elektronik ve motor sanayisi ise halihazırda 1 trilyon doları aştığı