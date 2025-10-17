ARA
  • 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim, bu sene Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaştığı bu dönemde, tatil günleri çalışanlar ve öğrenciler için önem kazandı. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı?


Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala, özellikle resmî devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar için tatil düzenlemesi sıklıkla sorgulanıyor. 

 

 

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmî tatil düzenlemesi şu şekildedir:

28 Ekim Salı Günü: Saat 13.00’dan itibaren resmî tatil başlayacaktır. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir.

29 Ekim Çarşamba Günü: Tam gün resmî tatil olacaktır.

Buna göre, çalışanlar ve öğrenciler 28 Ekim Salı günü öğleden sonra ile 29 Ekim Çarşamba gününün tamamını resmî tatil olarak değerlendireceklerdir.

 

 

28 EKİM’DE NERELER KAPALI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Salı günü, saat 13.00'dan itibaren resmî tatil başlayacaktır. Bu yarım günlük tatil süresince kurumların çalışma durumu şöyledir:

Öğleye Kadar Açık Olan ve Yarım Gün Çalışan Kurumlar:

Saat 13.00'a kadar hizmet verecek başlıca kurum ve kuruluşlar şunlardır:

Kamu Kurumları: Kamu kurumlarının büyük çoğunluğu (13.00'dan sonra kapalı olacaktır.)

Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversiteler.

Resmî Daireler: Belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri.

Finans Kurumları: Kamu ve özel bankalar, Borsa İstanbul (bankaların çalışma saatlerine uyarak yarım gün tatil olacaktır.)

Hizmet Sektörü: Kargo firmaları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri (saat 13.00'dan sonra kapalı olacaktır.)

Tam Gün Hizmet Veren Kurumlar:

Hastaneler: Hastanelerin acil servisleri 28 Ekim Salı günü tam gün kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

 

2026 Yılı Resmî Tatil Günleri Takvimi

Türkiye'de 2026 yılı içerisinde geçerli olacak resmî tatil günleri ve tarihleri aşağıda listelenmiştir:

Tatil AdıTarihNot
Yılbaşı1 OcakTam Gün
Ramazan Bayramı Arifesi19 MartYarım Gün
Ramazan Bayramı 1. Gün20 MartTam Gün
Ramazan Bayramı 2. Gün21 MartTam Gün
Ramazan Bayramı 3. Gün22 MartTam Gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 NisanTam Gün
Emek ve Dayanışma Günü1 MayısTam Gün
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 MayısTam Gün
Kurban Bayramı Arifesi26 MayısYarım Gün
Kurban Bayramı 1. Gün27 MayısTam Gün
Kurban Bayramı 2. Gün28 MayısTam Gün
Kurban Bayramı 3. Gün29 MayısTam Gün
Kurban Bayramı 4. Gün30 MayısTam Gün
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 TemmuzTam Gün
Zafer Bayramı30 AğustosTam Gün
Cumhuriyet Bayramı Arifesi28 EkimYarım Gün (Öğleden Sonra)
Cumhuriyet Bayramı29 EkimTam Gün
Yılbaşı Gecesi31 Aralık(Resmî Tatil Değildir, İdari İzin Olarak Uygulanabilir)
