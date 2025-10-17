28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı?

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala, özellikle resmî devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar için tatil düzenlemesi sıklıkla sorgulanıyor.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmî tatil düzenlemesi şu şekildedir:
28 Ekim Salı Günü: Saat 13.00’dan itibaren resmî tatil başlayacaktır. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir.
29 Ekim Çarşamba Günü: Tam gün resmî tatil olacaktır.
Buna göre, çalışanlar ve öğrenciler 28 Ekim Salı günü öğleden sonra ile 29 Ekim Çarşamba gününün tamamını resmî tatil olarak değerlendireceklerdir.
28 EKİM’DE NERELER KAPALI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Salı günü, saat 13.00'dan itibaren resmî tatil başlayacaktır. Bu yarım günlük tatil süresince kurumların çalışma durumu şöyledir:
Öğleye Kadar Açık Olan ve Yarım Gün Çalışan Kurumlar:
Saat 13.00'a kadar hizmet verecek başlıca kurum ve kuruluşlar şunlardır:
Kamu Kurumları: Kamu kurumlarının büyük çoğunluğu (13.00'dan sonra kapalı olacaktır.)
Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversiteler.
Resmî Daireler: Belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri.
Finans Kurumları: Kamu ve özel bankalar, Borsa İstanbul (bankaların çalışma saatlerine uyarak yarım gün tatil olacaktır.)
Hizmet Sektörü: Kargo firmaları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri (saat 13.00'dan sonra kapalı olacaktır.)
Tam Gün Hizmet Veren Kurumlar:
Hastaneler: Hastanelerin acil servisleri 28 Ekim Salı günü tam gün kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
2026 Yılı Resmî Tatil Günleri Takvimi
Türkiye'de 2026 yılı içerisinde geçerli olacak resmî tatil günleri ve tarihleri aşağıda listelenmiştir:
|Tatil Adı
|Tarih
|Not
|Yılbaşı
|1 Ocak
|Tam Gün
|Ramazan Bayramı Arifesi
|19 Mart
|Yarım Gün
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart
|Tam Gün
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|21 Mart
|Tam Gün
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|22 Mart
|Tam Gün
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan
|Tam Gün
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs
|Tam Gün
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs
|Tam Gün
|Kurban Bayramı Arifesi
|26 Mayıs
|Yarım Gün
|Kurban Bayramı 1. Gün
|27 Mayıs
|Tam Gün
|Kurban Bayramı 2. Gün
|28 Mayıs
|Tam Gün
|Kurban Bayramı 3. Gün
|29 Mayıs
|Tam Gün
|Kurban Bayramı 4. Gün
|30 Mayıs
|Tam Gün
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz
|Tam Gün
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos
|Tam Gün
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi
|28 Ekim
|Yarım Gün (Öğleden Sonra)
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim
|Tam Gün
|Yılbaşı Gecesi
|31 Aralık
|(Resmî Tatil Değildir, İdari İzin Olarak Uygulanabilir)