28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar, bankalar, kargolar, hastaneler açık mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmî tatil düzenlemesi şu şekildedir:

28 Ekim Salı Günü: Saat 13.00’dan itibaren resmî tatil başlayacaktır. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil olarak kabul edilmektedir.

29 Ekim Çarşamba Günü: Tam gün resmî tatil olacaktır.

Buna göre, çalışanlar ve öğrenciler 28 Ekim Salı günü öğleden sonra ile 29 Ekim Çarşamba gününün tamamını resmî tatil olarak değerlendireceklerdir.