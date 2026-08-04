Usulsüz vatandaşlık alımına operasyon: 72 şüpheli yakalandı, 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecek

Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli yürütülen operasyonun bu sabah itibarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

"687 kişiye usulsüz şekilde vatandaşlık verildi"

Soruşturmada, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın sisteme aktarılmadığı, bunun yerine gerçeği yansıtmayan para hareketlerinin oluşturulduğu belirlendi. Ayrıca, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat sağlandığı ve bu yöntemle 687 kişinin vatandaşlık kazandığı tespit edildi.

Vatandaşlıklar iptal edilecek

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 7 şirkete kayyum atanırken, bin 45 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına el konuldu. Bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığı bildirildi.

Bakan Gürlek'in açıklaması

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği; Başsavcılıklarımız ile kahraman Polis Teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir.

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış; 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır.

Bu vesileyle bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, sahadaki operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır."