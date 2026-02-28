THY açıkladı: Orta Doğu'da 10 ülkeye seferler iptal edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ve Tahran’ın misilleme saldırılarıyla bölgede tırmanan gerilim, sivil havacılığı da vurdu. Türk Hava Yolları (THY), Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle 10 ülkeye seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

THY'nin açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerin ise 28 Şubat 2026 için iptal edildiğini şöyle duyurdu:

"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."