Unutmadı, izini sürdü: Baba yadigarı aracı 13 yıl sonra geri aldı

Sakarya’da yaşayan otomobil tutkunu Tayfun Civelek, ilk sürüş deneyimini yaşadığı baba yadigarı Anadol’u aslına uygun şekilde bakım ve onarımdan geçirerek yeniden yola çıkardı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sakarya’da yaşayan Tayfun Civelek, babasının 13 yıl önce sattığı Anadol marka otomobili yeniden satın alarak geçmişe uzanan hatıraları canlandırdı.

1 1995 yılında satın alındı

1995 yılında satın alındı

Modern Sanayi Sitesi'nde o dönem kardeşiyle işlettiği dükkanda Anadol marka otomobillerin bakım ve onarımını yapan baba İbrahim Civelek, 1995'te İstanbul'dan tutkunu olduğu 1975 model Anadol otomobili satın aldı.

2 Otomobili 2005 yılında sattı

Otomobili 2005 yılında sattı

O yıllarda bir oğlunun hastalığı nedeniyle tedavi için birçok şehre giden Civelek, Trabzon'dan dönerken kaza yapması nedeniyle otomobili 2005'te sattı.

3 Oğlu, 13 yıl sonra aracı geri aldı

Oğlu, 13 yıl sonra aracı geri aldı

Oğlu 35 yaşındaki Tayfun Civelek, ilk sürüş anılarına tanıklık eden baba yadigarı otomobili, 13 yıl sonra sattıkları kişiden geri alarak garaja çekti.

4 Bakım ve onarımdan geçti

Bakım ve onarımdan geçti

Civelek, baba yadigarı yarım asırlık otomobili aslına uygun bakım ve onarımdan geçirerek yol arkadaşı yaptı.

5 Otomobil kullanmayı Anadol ile öğrendi

Otomobil kullanmayı Anadol ile öğrendi

Tayfun Civelek, AA muhabirine, otomobil kullanmayı öğrendiği Anadol ile ilgili güzel anılarının olduğunu söyledi.

6 "Sakarya'dan dışarı çıkmaması mucize"

"Sakarya'dan dışarı çıkmaması mucize"

Anne ve babasının araç satıldığında üzüldüğünü anlatan Civelek, "Sakarya'dan dışarıya çıkmaması mucize." dedi.

7 "Çocukluk anılarım canlandı"

"Çocukluk anılarım canlandı"

Bir tanıdıkları tarafından aracın kullanıldığı ifade eden Civelek, "Bakımları için genelde bize geliyordu, başkasına yaptırmıyordu. 'Satacağın zaman ilk benim haberim olsun.' diyordum çünkü bunun mazisi ve anısı bende de babamda da çok. Tekrar nasip oldu. Beni aradı, 'Arabayı satıyorum, istiyorsan gel.' dedi. Konuştuk, geri aldım. Çocukluk anılarım canlandı." dedi.

8 Orijinalliğinin bozulmamasına özen gösterdi

Orijinalliğinin bozulmamasına özen gösterdi

Civelek, otomobili camlarından iç döşemesine, boyasından kaportasına iki kez restore ettiğini anlatarak, orijinalliğinin bozulmaması için bazı sıkıntılar yaşadığını ama pes etmeyerek istediği görünüme kavuşturduğunu dile getirdi.

9 Otomobili önceden bilenlerin gördüğünde şaşırıyor

Otomobili önceden bilenlerin gördüğünde şaşırıyor

Otomobili önceden bilenlerin gördüğünde şaşırdığını belirten Civelek, "Bunun mazisi çok, birçok yere gidip gelebilirim. Yakıtını doldurayım Trabzon'a gözüm kapalı giderim çünkü arabanın ciğerini biliyorum. " açıklamasında da bulundu.

10 "Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç yarı yolda bırakmaz"

"Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç yarı yolda bırakmaz"

Aracın yolda kalmayacağına emin olduğunu da kaydeden Tayfun Civelek, "Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç yarı yolda bırakmaz. Babam vefat etse bile yine bu kapıda duracak." diye konuştu.

11 Aracın talipleri çıkıyor

Aracın talipleri çıkıyor

Tayfun Civelek, katıldığı festival ve fuarlarda araca talip olanların çıktığını belirterek, otomobilin yaşına rağmen babasının emeği sayesinde bu kadar iyi durumda olduğunu ifade etti.
