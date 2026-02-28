Unutmadı, izini sürdü: Baba yadigarı aracı 13 yıl sonra geri aldı

Bir tanıdıkları tarafından aracın kullanıldığı ifade eden Civelek, "Bakımları için genelde bize geliyordu, başkasına yaptırmıyordu. 'Satacağın zaman ilk benim haberim olsun.' diyordum çünkü bunun mazisi ve anısı bende de babamda da çok. Tekrar nasip oldu. Beni aradı, 'Arabayı satıyorum, istiyorsan gel.' dedi. Konuştuk, geri aldım. Çocukluk anılarım canlandı." dedi.