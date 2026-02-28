Unutmadı, izini sürdü: Baba yadigarı aracı 13 yıl sonra geri aldı

Sakarya’da yaşayan Tayfun Civelek, babasının 13 yıl önce sattığı Anadol marka otomobili yeniden satın alarak geçmişe uzanan hatıraları canlandırdı.
1 1995 yılında satın alındı
Modern Sanayi Sitesi'nde o dönem kardeşiyle işlettiği dükkanda Anadol marka otomobillerin bakım ve onarımını yapan baba İbrahim Civelek, 1995'te İstanbul'dan tutkunu olduğu 1975 model Anadol otomobili satın aldı.
2 Otomobili 2005 yılında sattı
O yıllarda bir oğlunun hastalığı nedeniyle tedavi için birçok şehre giden Civelek, Trabzon'dan dönerken kaza yapması nedeniyle otomobili 2005'te sattı.
3 Oğlu, 13 yıl sonra aracı geri aldı
Oğlu 35 yaşındaki Tayfun Civelek, ilk sürüş anılarına tanıklık eden baba yadigarı otomobili, 13 yıl sonra sattıkları kişiden geri alarak garaja çekti.
4 Bakım ve onarımdan geçti
Civelek, baba yadigarı yarım asırlık otomobili aslına uygun bakım ve onarımdan geçirerek yol arkadaşı yaptı.
5 Otomobil kullanmayı Anadol ile öğrendi
Tayfun Civelek, AA muhabirine, otomobil kullanmayı öğrendiği Anadol ile ilgili güzel anılarının olduğunu söyledi.
6 "Sakarya'dan dışarı çıkmaması mucize"
Anne ve babasının araç satıldığında üzüldüğünü anlatan Civelek, "Sakarya'dan dışarıya çıkmaması mucize." dedi.
7 "Çocukluk anılarım canlandı"
Bir tanıdıkları tarafından aracın kullanıldığı ifade eden Civelek, "Bakımları için genelde bize geliyordu, başkasına yaptırmıyordu. 'Satacağın zaman ilk benim haberim olsun.' diyordum çünkü bunun mazisi ve anısı bende de babamda da çok. Tekrar nasip oldu. Beni aradı, 'Arabayı satıyorum, istiyorsan gel.' dedi. Konuştuk, geri aldım. Çocukluk anılarım canlandı." dedi.
8 Orijinalliğinin bozulmamasına özen gösterdi
Civelek, otomobili camlarından iç döşemesine, boyasından kaportasına iki kez restore ettiğini anlatarak, orijinalliğinin bozulmaması için bazı sıkıntılar yaşadığını ama pes etmeyerek istediği görünüme kavuşturduğunu dile getirdi.
9 Otomobili önceden bilenlerin gördüğünde şaşırıyor
Otomobili önceden bilenlerin gördüğünde şaşırdığını belirten Civelek, "Bunun mazisi çok, birçok yere gidip gelebilirim. Yakıtını doldurayım Trabzon'a gözüm kapalı giderim çünkü arabanın ciğerini biliyorum. " açıklamasında da bulundu.
10 "Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç yarı yolda bırakmaz"
Aracın yolda kalmayacağına emin olduğunu da kaydeden Tayfun Civelek, "Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç yarı yolda bırakmaz. Babam vefat etse bile yine bu kapıda duracak." diye konuştu.