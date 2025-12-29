Ekmeğin fiyatında 2026'da değişiklik öngörülmüyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen kanunla Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesinde değişiklik yapıldığını anımsattı.

Kararla, birliklerce hazırlanıp Ticaret Bakanlığının görüşünden sonra onaylanan fiyat tarifelerine, Bakanlığın görüşünden sonra birlikler tarafından onaylanması mecburiyetinin getirildiğini anlatan Balcı, "Yani illerde Bakanlık görüşü alan simit ve ekmek fiyatları, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü olduktan sonra birlik tarafından verilip yürürlüğe girecek." dedi.

Balcı, bugüne kadar ekmek fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı ile müşterek çalıştıklarını ifade ederek, ekmeklik un fiyatının da kanunla belirlenmesini talep ettiklerini söyledi.

- "Görüşmelerden sonra makul bir fiyat belirlenecek"

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023'te un fiyatlarında yaptığı desteklemeyle bir yıl içerisinde ekmek fiyatının yüzde 17,5 arttığını, 2024'te artışın yüzde 25'le sınırlı kaldığını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Geçen yılın son 6 ayında, ocak ayına kadar ekmek fiyatında bir değişiklik olmaması sebebiyle 2025'teki bu fiyat artışının yüzde 25 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ortalaması yüzde 30'a geliyor, 2024 ile 2025'i baz alacak olursak yıllık ortalaması yüzde 37,5'e geliyor. Asgari ücretin artmasıyla çalışanlarımızın ücret artışı olmasına ve 8'inci ayda ülke genelinde kilogramı 75 lira olan ekmek fiyatı belirlenirken, un fiyatının 950 lira-1000 lira bandına gelmesine rağmen, 2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Yani bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak. 75 liranın altında olan, 4 aydır fiyatına gelen farkı yansıtmayan illerimiz bunu yansıtabilirler. Örnek verecek olursak İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da birçok vilayette uygulanan fiyat aynı 75 lira olarak devam edecek."

Balcı, girdilerin ciddi anlamda artmasına rağmen ekmekte fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığını, Ticaret Bakanlığı ile müşterek görüşmelerden sonra makul bir fiyatın daha sonra belirlenip duyurulacağını ifade etti.

Sektörün en büyük sorunlarından birinin ekmek israfı olduğunu belirten Balcı, günde 6 milyon 100 bin ekmeğin israf edildiğini, bunun fırıncı esnafının kazancını da etkilediğini vurguladı.

Balcı, zincir marketlerin de ekmek iadesi konusunda gerekli çalışmayı yapmasını, aksi takdirde bununla ilgili yaptırım uygulanmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

Önceliklerinin hijyenik ve sağlıklı ortamda ekmek üretmek olduğunu bildiren Balcı, merdiven altı üretime izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Balcı, sektörün eleman sıkıntısına da değinerek, fırınların 7 gün 24 saat hizmet verdiği için eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Pazar günleri fırınların kapalı olmasını gündeme getireceklerini ifade eden Balcı, bununla vatandaşların mağdur olmasının söz konusu olmadığını anlattı.

- "Esnaf tarife dışında fiyat uygulamasın"

Balcı, kimsenin tarife dışında bir fiyat uygulamaya kalkmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımızın ayakta durması için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Fırıncı esnafının temel gıda maddesi olması sebebiyle ekmek fiyatı belirlenirken üzerine taşıyabileceği kadar yükü yükledik, yükleriz. Ama kimse esnafımızın taşıyamayacağı yükü yüklemeye kalkmasın. Benim talebim, gösterdiğimiz hassasiyeti paydaşlarımız olan un fabrikaları, maya fabrikalarının da gözetmesi gerektiği. Hiçbir esnafımızın tarife dışında fiyat uygulamasına geçmemesi gerekmekte. Dolayısıyla küçük esnafımızın cezası en az 159 bin lira olan cezayla karşı karşıya kalmaması gerekiyor."