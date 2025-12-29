Geleneksel reçete yeni lezzetlerin peşinde

Bu çalışma kapsamında ilk durağı Şırnak olan Altunhan, burma kadayıfı Kumçatı beldesi ve civar köylerinde Gabar ve Cudi Dağı eteklerinde üretilen susamla tarihi su değirmeninde hazırlanan Dergul (Kumçatı beldesinin eski ismi) adı ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 yıl önce tescillenen tahin ile buluşturdu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Altunhan, AA muhabirine, dedesi Hasan Leng'in kadayıf yapımını Ermeni Akko ustadan öğrendiğini, bu mirası 5 kuşaktır sürdürdüklerini söyledi. Aynı ustalık, aynı damak tadı ve değişmeyen kaliteyle bu lezzetin yaşatıldığını ifade eden Altunhan, çeşitliliği geliştirseler de reçetesini hiç bozmadan Diyarbakır kadayıfının geleneksel lezzetini devam ettirdiklerini belirtti.