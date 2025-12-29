Geleneksel reçete yeni lezzetlerin peşinde

Kentte 1907 yılından bu yana 5 kuşaktır kadayıf üretimini sürdüren Hacı Levent Kadayıfçısı Firması, 8 yıl önce tescile kavuşan kadayıfın üretimini 4 bin metrekare kapalı alanda oluşturulan üretim merkezinde sürdürüyor, 10 şubede bu lezzeti müşterilerine ulaştırıyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Altunhan, ürettikleri kadayıfı farklı illerdeki tescilli ürünlerle buluşturarak yeni lezzetler keşfetmek için çalışma başlattı.
Bu çalışma kapsamında ilk durağı Şırnak olan Altunhan, burma kadayıfı Kumçatı beldesi ve civar köylerinde Gabar ve Cudi Dağı eteklerinde üretilen susamla tarihi su değirmeninde hazırlanan Dergul (Kumçatı beldesinin eski ismi) adı ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 yıl önce tescillenen tahin ile buluşturdu.
Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Altunhan, AA muhabirine, dedesi Hasan Leng'in kadayıf yapımını Ermeni Akko ustadan öğrendiğini, bu mirası 5 kuşaktır sürdürdüklerini söyledi. Aynı ustalık, aynı damak tadı ve değişmeyen kaliteyle bu lezzetin yaşatıldığını ifade eden Altunhan, çeşitliliği geliştirseler de reçetesini hiç bozmadan Diyarbakır kadayıfının geleneksel lezzetini devam ettirdiklerini belirtti.
Altunhan, Diyarbakır kadayıfının ülkenin yanı sıra yurt dışında da bilinirliğinin arttığını dile getirerek, yeni bir çalışmayla kentin tescilli burma kadayıfını farklı illerin lezzetleriyle bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
İlk olarak burma kadayıfın malzemesini alıp Şırnak'a gittiklerini anlatan Altunhan, "Kumçatı beldesinde 156 yıllık su değirmeninde üretilen tahin ile kadayıfı bir araya getirdik. Orada bir taraftan kadayıf hazırlarken bir taraftan da değirmende tahin üretimi gerçekleştirildi. Tescilli iki ürünü burada ilk defa buluşturduk." dedi.
Altunhan, bu çalışmanın devam edeceğini ifade ederek, "Kadayıfı, Hatay'ın Antakya künefesi, Bursa'nın iskenderi ve yaprak döneriyle de buluşturmayı planlıyoruz. Buna benzer şekilde, coğrafi işaret almış ürünlerle burma kadayıfı bütünleştirmek istiyorum. Ramazan ayında inşallah tahin ile cevizli burma kadayıfı bir araya getirmek istiyoruz. Yeni lezzetler peşindeyiz. Tahin, bizim için ilk adım oldu." diye konuştu.
Kumçatı beldesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3 yıl önce restore edilen ve kültür varlığı olarak tescillenen 156 yıllık su değirmenini işleten Misbah Demir de dedelerinden kalan değirmenin su gücüyle çalıştığını, kentte yetiştirilen susamın su baskısı yöntemiyle öğütülerek tahin elde ettiklerini belirtti. Demir, 1869 yılından bu yana bu tarihi değirmende tahin ürettiklerini anlatarak, ürettikleri tahinin çok kaliteli olduğunu söyledi. Tahinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını dile getiren Demir, sadece kentte üretilen yerli susamı kullandıklarını, günde yaklaşık 250 kilogram tahin ürettiklerini kaydetti.
Demir, bu lezzetin Diyarbakır'ın burma kadayıfı ile buluşmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Diyarbakır'da kadayıf üretimi yapan Hacı Levent Kadayıfçısı Firmasının başkanı ekibi ile buraya geldi. Burada ateşin üzerinde kadayıf yaptılar, daha sonra üzerine tahin döktük. Böylelikle tahinli kadayıf ortaya çıktı. Farklı ve mükemmel bir tat oldu. İlk defa tahinli kadayıf yedim. Kendilerine teşekkür ediyorum."