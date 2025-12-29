Yağmur yağsa da barajlar dolmuyor: Nedenler tek tek sıralandı

İstanbul’u kötü bir geleceğin beklediğini ifade eden Çetintaş, "Dünya genelinde 125 şehirde deniz suyu arıtılarak kullanılıyor. İstanbul’da deniz suyunun arıtılarak kullanılması için en uygun noktalar Papuçdere ve Kazandere barajlarıdır. Buraya yapılan bir deniz suyu arıtma tesisi ile İstanbul’un su sıkıntısını çözülebilir.

Çünkü Karadeniz’in tuzluluk oranı binde beş oranındadır. Bu nedenle kolay arıtılabilir. Bu bizim en büyük çözümlerimizden birisi olmalıdır." diye belirtti.