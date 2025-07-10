Yapay zeka ile üretiliyor 85 ülkeye ihraç ediliyor

Otomasyonlu raf sistemlerinin yazılımından donanımına kadar yerli olarak üretildiğine işaret eden Avşar, şöyle konuştu:

"AR-GE'ye dayalı teknolojiler konusunda gayet yoğun çalışan bir firma. Yurt içi piyasanın büyük bir kısmına hakim olan firma ayrıca yurt dışında da önemli firmalara önemli işler yapıyor. Özellikle Bilecik'te son yıllardaki sanayi atılımının bu şekilde katma değeri yüksek, yerli ve milli teknoloji firmaları ile taçlanması bizi gururlandırıyor."