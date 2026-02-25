Milyonlarca emekli bankaların güncel promosyon rakamlarını mercek altına aldı. Şubat 2026 itibarıyla bankalar arasındaki rekabet hız kazanırken, kamu ve özel bankaların sunduğu tutarlar 30 bin TL seviyesine kadar yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise en yüksek ödemeyi yapan bankaları ve başvuru şartlarını yakından inceliyor.
Peki, 25 Şubat 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyonlarında son tablo nasıl?
1 İş Bankası
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel 15 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuyor.
Ayrıca, 9 bin TL'ye varan ek promosyon da veriliyor.
Aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olanlar toplam 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında olan emekliler 19 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 21 bin 500 TL ile 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 24 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.
2 QNB
QNB, 28 Şubat 2026 tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alan emeklilere 31 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Ayrıca, ilk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle birlikte maaş tutarlarına göre koşulsuz 20 bin TL’ye varan nakit promosyon seçeneği de sunuluyor.
Aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olan emekliler toplam 19 bin 500 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında olanlar 24 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 27 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 31 bin TL'ye varan emeklilik ödülünden yararlanabiliyor.
3 Garanti BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL'ye varan bonus seçeneği sunuyor.
Banka, emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500TL ve 20 bin TL ve üzerinde olan emeklilere ise 15 bin TL tutarında nakit promosyon veriyor.
4 Yapı Kredi
Banka, tüm Emeklilere 30 bin TL’ye Varan nakit promosyon seçeneği sunuyor.
Yapı Kredi, aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL arasında olanlar 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında maaş alan emekliler 21 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlar 25 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise 30 bin TL'ye varan promosyon seçeneğinden yararlanabiliyor.
5 Denizbank
Banka aylık net maaşı 0-9 bin 999 TL arasında olan emeklilere 17 bin TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında maaş alan emeklilere 21 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 24 bin TL, 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise 27 bin TL promosyon veriyor.
6 ING
ING, emekli maaşını taşıyanlara, 28 bin TL’ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.
Aylık net maaş tutarı 0-9 bin 999 TL olanlar 19 bin 250 TL'lik, 10 bin-14 bin 999 TL olanlar 23 bin TL'lik, 15 bin-19 bin 999 TL olanlar 25 bin 500 TL'lik, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise toplam 28 bin TL'lik promosyondan yararlanabiliyor.
7 Ziraat Bankası
Banka, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Maaş tutarı 0-9 bin 999 TL aralığında olanlar 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL aralığında olanlar 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL aralığında olanlar 10 bin TL, maaşı 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 12 bin TL promosyon alıyor.
8 Halkbank
Halkbank brüt maaş tutarı 10 bin-14 bin 999 TL arasında olan emeklilere 8 bin TL, 15 bin-19 bin 99 TL arasında olan emeklilere 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.
9 Vakıfbank
Vakıfbank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon veriyor. Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile dokuz ay boyunca yapacakları alışverişler için de toplam 18 bin TL’ye varan ek kazanım seçeneği de sunuluyor.
10 TEB
TEB, emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
Banka maaş bandı 0-10 bin TL olan emeklilere 14 bin TL, 10 bin-15 bin TL olan emeklilere 17 bin TL, 15 bin-20 bin TL olan emeklilere 19 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olan emeklilere ise toplam 21 bin TL verildiğini duyurdu.