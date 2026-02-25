İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel 15 bin TL'ye varan nakit promosyon seçeneği sunuyor.

Ayrıca, 9 bin TL'ye varan ek promosyon da veriliyor.

Aylık net maaş tutarları, 0-9 bin 999 TL arasında olanlar toplam 15 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 99 TL arasında olan emekliler 19 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 21 bin 500 TL ile 20 bin TL ve üzeri net maaş alanlar ise toplam 24 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.