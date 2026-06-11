YouTube Premium Türkiye paketlerine zam: Yeni fiyatlar belli oldu

Birden fazla kişinin aynı abonelik üzerinden yararlanabildiği aile paketinin aylık ücreti 159,99 TL'den 239,99 TL'ye çıkarıldı.

Öğrencilere özel sunulan indirimli abonelik paketinde de fiyat güncellemesine gidildi. Buna göre, daha önce 52,99 TL olan öğrenci paketinin aylık ücreti 79,99 TL seviyesine yükseldi.