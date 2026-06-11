YouTube Premium Türkiye paketlerine zam: Yeni fiyatlar belli oldu

YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerinde güncellemeye gitti. Bireysel, aile, öğrenci ve Lite paketlerini kapsayan yeni tarifeler yürürlüğe girerken, kullanıcılar bugünden itibaren artırılan fiyatlar üzerinden ücretlendirilecek.
YouTube Premium, kullanıcılara platformdaki içerikleri reklamsız izlemesini sağlayan ücretli abonelik hizmeti olarak öne çıkıyor.
1 YouTube Premium paketlere ne kadar zam geldi?
ABD'de gerçekleştirilen fiyat artışının ardından YouTube Premium'un Türkiye abonelik ücretleri de güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte paket fiyatlarında yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 60 arasında artış yapıldı.
2 YouTube Premium paket ücretleri ne kadar oldu?
Kullanıcıların en fazla tercih ettiği abonelik seçeneklerinden biri olan bireysel paketin ücretinde yaklaşık yüzde 50'lik artış yapıldı. Güncellemeyle birlikte aylık bireysel abonelik bedeli 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseltildi.
3 Aile ve öğrenci paketleri ne kadar oldu?
Birden fazla kişinin aynı abonelik üzerinden yararlanabildiği aile paketinin aylık ücreti 159,99 TL'den 239,99 TL'ye çıkarıldı.
Öğrencilere özel sunulan indirimli abonelik paketinde de fiyat güncellemesine gidildi. Buna göre, daha önce 52,99 TL olan öğrenci paketinin aylık ücreti 79,99 TL seviyesine yükseldi.
4 En yüksek fiyat artışı Lite pakette
Fiyat artışından en fazla etkilenen paket ise YouTube Premium Lite oldu. Reklamsız video izleme seçeneği sunan abonelik seçeneğinin aylık ücreti 49,99 TL'den 79,99 TL'ye çıkarken, artış oranı yaklaşık yüzde 60'a ulaştı.