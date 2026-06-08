Ziraat Bankası, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen veri sızıntısı ve kredi kartı güvenliği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Banka, yapılan incelemelerde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlaline rastlanmadığını belirtirken, söz konusu işlem denemelerinin güvenlik sistemleri tarafından anlık olarak tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

“Koruma mekanizmaları devreye girdi”

Bankadan yapılan açıklamada, "Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir" denildi.

Güvenlik ihlali tespit edilmedi

Açıklamada yapılan incelemeler herhangi bir güvenlik probleminin tespit edilemediği belirtildi. Ziraat Bankası'nın X hesabından yapılan açıklamada bir başka bankanın sanal POS sistemi üzerinden işlem denemeleri gerçekleştiği, bunların da tespit edilerek gerekli kontrollerin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

"Müşterileri hesaplarında maddi kayıp oluşmadı"

Banka ayrıca müşteri hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya platformlarında Bankamız kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımlar yer almaktadır.

Bankamız tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerimizde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmemiştir.

Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirilen söz konusu işlem denemeleri, güvenlik sistemlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmiş, gerekli kontroller ve koruma mekanizmaları devreye alınmıştır. Yapılan incelemelerde müşterilerimizin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir.

Müşterilerimizin finansal varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Güvenlik sistemlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmakta ve olası risklere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."