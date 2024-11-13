Alman devinden TCMB için 'faiz indirim' tahmini

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası'nın faiz politikası ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Tarman, "Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için Deutsche Bank'ın resmi tahmini ocak. Bono piyasalarında aralık da konuşanlar var ama hisse senedi piyasalarında ocak ayına doğru eğilim var. Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum" dedi.