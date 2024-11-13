ARA
DOLAR
34,38
0,05%
DOLAR
EURO
36,47
-0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2879,14
0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
9158,54
-0,74%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Alman devinden TCMB için 'faiz indirim' tahmini

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, Merkez Bankası için faiz indirimi tahmininde bulundu. Tarman, Merkez Bankası'ndan ocak ayında faiz indirimi beklediklerini belirtti.

13 Kasım 2024 | 10:40
Alman devinden TCMB için 'faiz indirim' tahmini

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası'nın faiz politikası ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Tarman, "Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için Deutsche Bank'ın resmi tahmini ocak. Bono piyasalarında aralık da konuşanlar var ama hisse senedi piyasalarında ocak ayına doğru eğilim var. Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum" dedi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2879,14 0,29%
  • ALTIN ONS 2604,4 0,17%
  • BIST 100 9158,54 -0,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,183 0,401%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39589 0,13774%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3814 0,0524%
  • EURO/DOLAR 1,0597 -0,2419%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4726 -0,1763%
  • STERLIN/DOLAR 1,27324 -0,10396%
Borsa Haberleri
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL