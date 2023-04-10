ARA
Bist 100
5073,7
3,03%
Bist 100
Dolar/TL
19,2796
0,1421%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8856
-0,6746%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0833
-0,6671%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1231,77
-0,87%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 'Çiftlik Bank'ın kara kutusu Osman Naim'in ifadesi ortaya çıktı

'Çiftlik Bank'ın kara kutusu Osman Naim'in ifadesi ortaya çıktı

"Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya, adliyeye sevk edildi.

10 Nisan 2023 | 12:17
0
'Çiftlik Bank'ın kara kutusu Osman Naim'in ifadesi ortaya çıktı

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'a getirilen Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Kaya'nın, emniyetteki ifadesinde, önceden bir tanışıklıkları bulunmayan Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Aydın ile ailesine ev ve araç alımında danışmanlık yaptığını söylediği öğrenildi.

"Danışmanlık" işleri nedeniyle komisyon adı altında Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını belirten Kaya'nın, herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü Çiftlik Bank kurulurken Uruguay'da bulunduğunu ve Paraguay'a da hiç gitmediğini iddia ettiği bildirildi.

Kaya'nın, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın ile herhangi bir şirkette ortaklığının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki işlemleri tamamlanan Kaya, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Süreç

"Çiftlik Bank" davası kapsamında, sanık Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 2018 yılında Uruguay'da yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verilmişti.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlı 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye getirilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1231,77 -0,87%
  • ALTIN ONS 1987,21 -1,01%
  • BIST 100 5073,7 3,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2796 0,1421%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8856 -0,6746%
  • EURO/USD 1,0833 -0,6671%
  • INGILIZ STERLINI 1,23567 -0,48562%
  • JAPON YENI 133,797 1,235%
  • KANADA DOLARI 1,35413 0,09794%
  • RUS RUBLESI 81,66 0,6905%
Günün En Çok Okunanları
‘Sürdürülebilir Turizm’ ile yerel kalkınmaya katkı
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var
Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var
Koza Altın yeni altın rezervi bulduğunu duyurdu
Koza Altın yeni altın rezervi bulduğunu duyurdu
Norveç’te üretilen Türk markası
Norveç’te üretilen Türk markası
'Rögar kapağı neden yuvarlaktır' sorusu yararlı mı gereksiz miydi?
'Rögar kapağı neden yuvarlaktır' sorusu yararlı mı gereksiz miydi?
İlk teklif belli oldu... 700 bin kamu işçisi için zam görüşmelerinde kim ne istiyor?
GERİ
İLERİ
‘Sürdürülebilir Turizm’ ile yerel kalkınmaya katkı
36 ilde 271 arsa satılacak
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var
Koza Altın yeni altın rezervi bulduğunu duyurdu
36 ilde 271 arsa satılacak
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var
Koza Altın yeni altın rezervi bulduğunu duyurdu
Norveç’te üretilen Türk markası
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var
Koza Altın yeni altın rezervi bulduğunu duyurdu
Norveç’te üretilen Türk markası
'Rögar kapağı neden yuvarlaktır' sorusu yararlı mı gereksiz miydi?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL