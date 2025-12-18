Çocuğunuz bu 3 özelliğe sahipse ileride maddi durumu iyi olabilir

Maddi açıdan başarılı yetişkinlerin çocukluklarında ortak olarak sahip oldukları özellikler şunlardır:
1 ARAŞTIRMA NE DİYOR?
New York Post'ta yer alan araştırmaya göre yetişkinlikte başarıyı en iyi tahmin eden özelliklerin sadece akademik performansla ilgisi yok.
2 3 ÖZELLİK TESPİT EDİLDİ
Buna karşılık, ilerleyen yıllarda finansal başarıya ulaşan katılımcıların çocukluklarında akranlarına kıyasla daha özgüvenli, daha disiplinli ve duygusal zekâ bakımından daha gelişmiş oldukları belirlendi.
3 DUYGUSAL ZEKA KATSAYISI
Araştırmacılar, bu ölçümü “duygusal zekâ katsayısı” olarak tanımlıyor. EQ’su yüksek kişilerin empati yeteneği daha güçlü, hayata daha olumlu bakıyor, kararlarını daha bilinçli veriyor ve hata yaptıklarını kabul etmede daha rahat davranıyor.
4 DÜŞÜK DUYGUSAL ZEKADA...
Ancak araştırma aynı zamanda, düşük EQ seviyesine sahip çocukların yetişkinlikte finansal açıdan olumsuz sonuçlar yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 30’lu yaşlara gelindiğinde bu kişiler:
düşük gelir grubunda yer alma
kötü finans alışkanlıkları sergileme
sosyal yardımlara bağımlı olma olasılığı taşırken;
tasarruf etme
yatırım yapma
ev sahibi olma
emeklilik planlama
olasılıkları daha düşüktü.
5 ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Habere göre katılımcıların EQ değerlendirmeleri, çocukluk dönemi boyunca düzenli aralıklarla; 3, 5, 7, 9 ve 11 yaşlarında yapıldı. Değerlendirmeler çocukların davranışlarının gözlemlenmesi, ebeveynlerle yapılan görüşmeler ve öğretmen anketleri aracılığıyla toplandı.
6 GÜÇLÜ İLİŞKİ VAR
Araştırmacılar, çocukların duygularını düzenli olarak yorumlama ve kontrol etme becerileriyle yetişkinlikte mesleki başarı arasında güçlü bir ilişki olduğunu tespit etti.
Otago Üniversitesi araştırmacıları, American Scientist dergisinde yayınlanan raporda şunu yazdı:
“Her çocuk zaman zaman özdenetim eksikliği yaşayabilir, ancak bu bileşik ölçüm, düşük puan alanların farklı koşullarda ve yıllar boyunca zayıf özdenetim sergilediğini ortaya koydu.”
7 YÜKSEK DUYGUSAL ZEKA ÇALIŞMA HAYATINDA DA KRİTİK
Araştırmaya göre yüksek EQ, çalışma hayatında da kritik bir faktör. EQ seviyesi, çalışanların iş arkadaşlarıyla nasıl iletişim kurduğunu ve ne kadar iyi iş birliği yaptığını gösteren önemli bir unsur olarak kabul edildi.
8 GELİŞTİRMEK MÜMKÜN
Uzmanlar, çocukların duygusal zekâlarının geliştirilebileceğini vurguluyor. Araştırmacılara göre çocuklar, hayatlarındaki yetişkinlerin yardımıyla iletişimin teşvik edildiği, duygularının onaylandığı, sorunların açıkça konuşulduğu güvenli ortamlar sağlandığında daha yüksek bir EQ geliştirebilirler.