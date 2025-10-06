İstanbul'da bugün otobüsler, metro neden ücretsiz? 6 Ekim ne günü?

İstanbul için büyük bir coşku ve gurur kaynağı olan 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Şehrin bu tarihi dönüm noktasını kutlayacak olan ve yoğun ulaşım ağını kullanan milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru netleşti.

6 EKİM (BUGÜN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul için büyük bir anlam taşıyan 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Günü dolayısıyla, şehir genelinde toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı karar ve İETT'nin resmî duyurusuna göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü (Bugün) İstanbul genelindeki tüm toplu ulaşım araçları tam gün ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz Ulaşım Detayları ve Kullanım Şartı

İETT tarafından yapılan resmî açıklamada, ücretsiz seyahatten faydalanmanın temel şartı bir kez daha vurgulandı:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz."

Önemli Not: Ücretsiz seyahat hakkından yararlanmak için yolcuların mutlaka kişiselleştirilmiş (adınıza tanımlı) İstanbulkartlarını kullanmaları gerekiyor. Anonim (isimsiz) kartlar bu uygulamaya dahil değildir.

Bu karar; İETT otobüsleri, Metro, Metrobüs, Tramvay ve Şehir Hatları Vapurları gibi İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm araçları kapsıyor.