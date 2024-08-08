ARA
DOLAR
33,51
0,13%
DOLAR
EURO
36,73
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
2588,00
0,95%
GRAM ALTIN
BIST 100
10117,83
0,93%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

'Kara Pazartesi' yorumu: Kriz kahini bu kez iyimser

Kriz kahini olarak tanınan Roubini, hafta başında küresel piyasalarda yaşanan fırtınanın temel nedenlerinden biri olan ABD'de resesyon beklentisine ilişkin piyasanın aksi bir tahmin yaptı ve ABD ekonomisinde sert bir iniş sinyali olmadığını ve Fed'den büyük bir faizi indirimi beklemediğini vurguladı.

08 Ağustos 2024 | 10:32
'Kara Pazartesi' yorumu: Kriz kahini bu kez iyimser

Ekonomist Nouriel Roubini Bloomberg TV'ye verdiği söyleşide, "Ekonominin yavaşladığına dair bazı önemli kanıtlar var, ancak verilerin yakın zamanda sert bir iniş yapacağımızı gösterdiğini sanmıyorum. Aksine, aslında ekonomide güç kazanan unsurlar var” diye konuştu.

Hafta başında ABD istihdam piyasasında belirgin bir yavaşlama olduğunu gösteren verilerin ardından piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puan civarında faiz indirimi yapacağı fiyatlaması belirmişti.

Roubini, söyleşisinde piyasaların resesyon konusunda geçmişteki bazı beklentilerinin de yanlış çıktığına vurgu yaptı.

Roubini, “Hisse senedi piyasasının son resesyonların üçte birini öngördüğünü söyleyebilirim. Aynı şey tahvil piyasası ve tersine dönmüş getiri eğrisi için de geçerli. Piyasa Fed konusunda bile yanıldı. Piyasalar ekonomide neler olup bittiği ve Fed'in ne yapacağı konusunda genellikle yanılıyor” diye konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2588 0,95%
  • ALTIN ONS 2402,76 0,83%
  • BIST 100 10117,83 0,93%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,171 -0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37475 -0,08867%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,96 1,1283%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,505 0,1291%
  • EURO/DOLAR 1,0928 0,0444%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7273 0,3352%
  • STERLIN/DOLAR 1,26892 -0,03033%
Borsa Haberleri
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Kulüplerin borsa performansı: Geçen aydın tek kazandıranı var
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
GERİ
İLERİ
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Kulüplerin borsa performansı: Geçen aydın tek kazandıranı var
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL