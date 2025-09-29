ARA
  • KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı sağlık teşkilatına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık, toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları....


Sağlık Bakanlığı, Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, merakla beklenen 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihlerini duyurdu. Bu büyük alım, KPSS puanına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU 

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için beklenen tercih süreci resmen başladı. Alım, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak.

Adaylar, tercih işlemlerini KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na göre yapacaklardır. Başvuru takvimi ve detayları şöyledir:

Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi (Saat 10.00)

Bitiş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 23.59)

KPSS 2025/5 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU  

Tercih işlemleri, bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecektir:

Adres: https://ais.osym.gov.tr

Giriş: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılacaktır.

Önemli Hatırlatma: Tüm adayların, tercih işlemlerine başlamadan önce yayımlanan Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri ve başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

KPSS ŞARTI ARANACAK

Sağlık Bakanlığı, teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu büyük istihdam hamlesine ilişkin resmi ilan, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan 15.247 sözleşmeli personel alımı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

 

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

AVUKAT 50

BİYOLOG 15

BÜRO PERSONELİ 290

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

DİYETİSYEN 116

EBE 805

FİZYOTERAPİST 133

GERONTOLOG 8

HEMŞİRE 6.445

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

KLİNİK PSİKOLOG 60

SOSYAL ÇALIŞMACI 76

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 27

PSİKOLOG 63

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

MİMAR 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

MÜHENDİS 122

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

TEKNİKER 233

TEKNİSYEN 231
