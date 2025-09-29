KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

Sağlık Bakanlığı, Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, merakla beklenen 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihlerini duyurdu. Bu büyük alım, KPSS puanına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için beklenen tercih süreci resmen başladı. Alım, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak.
Adaylar, tercih işlemlerini KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na göre yapacaklardır. Başvuru takvimi ve detayları şöyledir:
Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi (Saat 10.00)
Bitiş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi (Saat 23.59)
KPSS 2025/5 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Tercih işlemleri, bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecektir:
Adres: https://ais.osym.gov.tr
Giriş: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılacaktır.
Önemli Hatırlatma: Tüm adayların, tercih işlemlerine başlamadan önce yayımlanan Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri ve başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.
KPSS ŞARTI ARANACAK
Sağlık Bakanlığı, teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu büyük istihdam hamlesine ilişkin resmi ilan, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan 15.247 sözleşmeli personel alımı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;
AVUKAT 50
BİYOLOG 15
BÜRO PERSONELİ 290
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
DİYETİSYEN 116
EBE 805
FİZYOTERAPİST 133
GERONTOLOG 8
HEMŞİRE 6.445
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
KLİNİK PSİKOLOG 60
SOSYAL ÇALIŞMACI 76
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 27
PSİKOLOG 63
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12
MİMAR 40
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14
MÜHENDİS 122
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
TEKNİKER 233
TEKNİSYEN 231