KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

KPSS ŞARTI ARANACAK

Sağlık Bakanlığı, teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu büyük istihdam hamlesine ilişkin resmi ilan, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan 15.247 sözleşmeli personel alımı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.