KPSS 2025/5 nitelik kodları: 4597, 3248, 2011, 3290, 3005, 3035 nitelik kodları ne anlama geliyor?

Nitelik kodu, kamu personel alımlarında (özellikle KPSS merkezi yerleştirmelerinde) adayların başvurduğu kadro veya pozisyonun gerektirdiği özel şartları belirten sayısal kodlardır. Bu kodlar, adayların mezuniyet alanlarından sahip olması gereken sertifikalara kadar birçok niteliği ifade ediyor. KPSS 2025/5 tercihleri ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda AİS-Aday İşlemleri Sistemi sayfası üzerinden tamamlanacak. KPSS 2025/5 kılavuzunun yayınlanmasının ardından 4597, 3248, 2011, 3290, 3005, 3035 gündeme geldi.

