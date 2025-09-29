28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı şimdiden başladı. Vatandaşlar ve öğrenciler, bu önemli ulusal bayramın hafta içi mi, hafta sonu mu denk geldiğini ve diğer günlerle birleştirilerek uzun bir tatil fırsatı yaratılıp yaratılmayacağını merak ediyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, çalışanlar ve öğrenciler tatil süresinin ne kadar olacağını merak ediyor. Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre tatil günleri ve süresi yasalarla belirlenmiştir.

Cumhuriyet Bayramı, 1923 yılında ilan edilen cumhuriyetin simgesi olarak her yıl kutlanan ulusal bir bayramdır ve bu günlerde devlet adına yurt içinde törenler düzenlenir.

Tatil, 28 Ekim günü saat 13.00'ten (öğleden sonra) itibaren başlar. 29 Ekim günü ise tam gün resmî tatildir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

5 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ OLABİLİR Mİ?

29 Ekim'in Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, çalışanlar ve öğrenciler tatilin Pazartesi ve Salı günleri (28 Ekim öğleden sonrası hariç) ile birleştirilip bir 5 günlük köprü tatil oluşturulup oluşturulmayacağını merak etmektedir.

Ancak, şu an için Pazartesi ve Salı günlerinin tamamının tatil ilan edilmesi yönünde resmî bir açıklama veya karar bulunmamaktadır. Tatilin uzatılması için Cumhurbaşkanlığı tarafından ek bir idari tatil kararı alınması gerekmektedir. Adayların ve çalışanların güncel ve resmî duyuruları takip etmesi önemlidir.