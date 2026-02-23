Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçına denk geliyor?

Bayram tatili kaç gün?

Kulislerde en çok merak edilen konu, 19 Mart Perşembe gününden önceki 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı.

Mevcut Durum: Şu anki yasal takvime göre tatil 3,5 gün (Perşembe öğleden sonra dahil).

Kritik Detay: 18 Mart Çarşamba günü Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olması sebebiyle zaten resmi törenlerin ve milli hassasiyetin yüksek olduğu bir gün.

Senaryo: Eğer hükümet Pazartesi (16 Mart) ve Salı (17 Mart) günlerini idari izinle birleştirirse, önceki hafta sonuyla birlikte toplamda 9 günlük dev bir tatil blokuna ulaşılabilir. Ancak henüz bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil.