Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan ayına girmemizle birlikte bayram için araştırmalar da başladı. Özellikle Ramazan Bayramı'nın Mart ayına denk gelmesi ve okulların ikinci ara tatiliyle birleşme ihtimali, tatil planı yapanlar için kritik bir önem taşıyor.
2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği takvim, Mart ayını hem manevi hem de sosyal açıdan oldukça hareketli bir döneme dönüştürüyor. 20 Mart Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, hafta sonu ile birleşerek doğal bir tatil rotası oluşturuyor.
2026 Ramazan Bayramı Takvim Tablosu
|Tarih
|Gün
|Statü
|19 Mart 2026
|Perşembe
|Arife (Öğleden sonra resmi tatil)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Gün (Resmi Tatil)
|21 Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün (Resmi Tatil)
|22 Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün (Resmi Tatil)
Bayram tatili kaç gün?
Kulislerde en çok merak edilen konu, 19 Mart Perşembe gününden önceki 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinin idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı.
Mevcut Durum: Şu anki yasal takvime göre tatil 3,5 gün (Perşembe öğleden sonra dahil).
Kritik Detay: 18 Mart Çarşamba günü Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olması sebebiyle zaten resmi törenlerin ve milli hassasiyetin yüksek olduğu bir gün.
Senaryo: Eğer hükümet Pazartesi (16 Mart) ve Salı (17 Mart) günlerini idari izinle birleştirirse, önceki hafta sonuyla birlikte toplamda 9 günlük dev bir tatil blokuna ulaşılabilir. Ancak henüz bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil.
Öğrenciler İçin "Ara Tatil" Piyangosu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2. dönem ara tatili normalde Nisan ayında yapılıyor. Ancak bayramın Mart sonuna denk gelmesiyle birlikte, ara tatilin bu haftaya çekilmesi yönünde büyük bir beklenti oluştu.
Önemli: Eğer MEB ara tatili Bayram haftası ile birleştirirse, öğrenciler 14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar'a kadar kesintisiz dinlenme şansı bulacaklar.
Seyahat Planlayacaklar İçin Tavsiyeler
Cuma Etkisi: Bayramın ilk gününün Cuma olması, şehirlerarası yollarda Perşembe akşamı ve Cuma sabahı ciddi bir yoğunluk yaratacaktır.
Bilet Rezervasyonu: 9 günlük tatil kararı son dakikada açıklansa bile, şimdiden "3,5 günlük" plana göre bilet almak yerinde olabilir; çünkü Mart ayı Mart kapıdan baktırır atasözündeki gibi sürpriz hava olaylarına da gebe olabilir.