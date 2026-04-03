SSK, Bağ-Kur emeklisi 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geriye dönük 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Mart ayı verisinin gelmesiyle birlikte Temmuz zammı için 3 aylık kümülatif artış netleşmeye başladı.
TÜİK tarafından bugün (3 Nisan 2026) açıklanan Mart ayı verileriyle birlikte, emekli maaş zammı hesaplamalarında yolun yarısı tamamlandı. Paylaştığınız veriler ışığında, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan 6 aylık enflasyon farkı için tablo netleşmeye başladı.
Kesinleşen 3 Aylık Tablo (Ocak - Mart 2026)
TÜİK'in resmi açıklamalarına göre yılın ilk çeyreğinde oluşan kümülatif artış şu şekildedir:
Ocak: %4,84
Şubat: %2,96
Mart: %1,94
Kesinleşen 3 Aylık Fark: %10,04
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için cebine koyduğu ilk net rakamdır. Yani, önümüzdeki 3 ayda enflasyon %0 çıksa dahi bu zam oranı hak edilmiş durumdadır.
Beklentilerle 6 Aylık Tahmini Senaryo
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve piyasa öngörülerini (Nisan, Mayıs, Haziran için ortalama %1,5 - %2 bandı) baz aldığımızda ortaya çıkan tablo yaklaşık olarak şöyledir:
|Dönem
|Enflasyon Durumu
|Kümülatif (Birikimli) Zam Oranı
|İlk 3 Ay
|Kesinleşen Veri
|%10,04
|6 Aylık Tahmin
|Beklentiler Dahilinde
|%15,5 - %16,5 Arası
Haziran sonu itibarıyla kümülatif oranın %16,03 seviyelerinde gerçekleşmesi, mevcut ekonomik projeksiyonlarla oldukça uyumlu görünüyor.
3 Maaşlara Nasıl Yansıyacak?
Bu oranlar sadece "enflasyon farkını" temsil etmektedir. Temmuz ayında net rakamı belirleyecek iki kritik faktör daha olacak:
Refah Payı: Hükümetin enflasyon farkının üzerine ekleyeceği olası bir refah payı puanı (Örneğin +%5 veya +%10).
Kök Maaş ve Taban Aylık: Şu an 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, bu %16'lık artışla mı sınırlı kalacağı yoksa seyyanen bir artışla daha yukarı mı çekileceği (Örneğin 23.500 - 25.000 TL bandı) 3 Temmuz'da netleşecek.
Bu veriler ışığında, kök maaşı düşük olan emekliler için Temmuz ayındaki "taban maaş" düzenlemesi, enflasyon farkından çok daha belirleyici bir rol oynayacak gibi duruyor.