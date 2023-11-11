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'Yatırım fırsatı' deniyor: Sosyal medyada bu reklamları görürseniz dikkat!

TPAO Genel Müdürü Bilgin, "yatırım fırsatı" adı altında vatandaşı hedef alan 50 bin yanıltıcı reklamı sosyal medyadan kaldırttıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bu haberlere kesinlikle itibar etmemesi önemlidir." dedi.

11 Kasım 2023 | 20:14
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'Yatırım fırsatı' deniyor: Sosyal medyada bu reklamları görürseniz dikkat!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinin ya da görüntüsünün de kullanılarak vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında TPAO'nun adı kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı içerisinde dolandırıcılık yoluyla sahte hesaplar üzerinden vatandaşı mağdur etme girişimlerinin yoğunlaştığına dikkati çeken Bilgin, "Biz de bu çerçevede bir mesaj iletme zorunluluğu içerisinde duyduk kendimizi. Kurumumuzun hiçbir şekilde belirtilen bir yatırım planlaması veya vatandaşlarımızın doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışması asla ve asla mevcut değildir. Vatandaşlarımızın bu haberlere kesinlikle itibar etmemesi önemlidir." diye konuştu.

Bilgin, TPAO'nun yatırım fırsatı başlığı altında bir çalışması olmadığını ve olmayacağını vurgulayarak, "Dolayısıyla herhangi bir mağduriyetin vatandaşlarımız nezdinde oluşmasını engellemek için mesajımızın topluma, kamuoyuna, vatandaşlarımıza aktarılmasını önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

50 bin aldatıcı reklam engellendi, 450 hesap kapatıldı

Bu yıl içinde TPAO'nun sosyal medya platformlarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 bin aldatıcı reklamın sosyal medya kanallarından kaldırıldığını belirten Bilgin, "Bu konuda bugüne kadar 5 bine yakın sahte hesapla ilgili savcılıklarımız nezdinde çalışmalar yürütüldü ve yürütülüyor. Mahkemeler ve savcılıklar kanalıyla konuya itirazlarımız gerçekleştirildi."dedi.

Bilgin, sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesabın kapatıldığını dile getirerek, TPAO ile elektronik posta aracılığıyla iletişime geçen 200 vatandaşın da anında bilgilendirildiği bilgisini paylaştı.

Vatandaşların söz konusu yanıltıcı hesap ve reklamlardan zarar görmemesi için TPAO'nun sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurular paylaştıklarını belirten Bilgin, "Ama farklı hesaplara, sahte hesaplara yönlendirmeler yaparak vatandaşlarımızı yanıltıcı çalışmalar halen yürütülüyor. Maalesef üzülerek izliyoruz bunu. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım." ifadelerini kullandı.

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