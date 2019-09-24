1.000 start up’a destek verecek
430 binden fazla üyesi bulunan İTO’nun iştiraki olduğundan aynı zamanda organik bir yatırım ağına sahip olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, bünyesinde bin start up’a destek verecek.
‘BTM 1000’ projesiyle Türkiye’den global start uplar’ın çıkması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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