TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ İstanbul sözleşme tarihi belli mi?

Türkiye genelinde milyonlarca ailenin merakla beklediği "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura maratonu, İstanbul çekilişlerinin de tamamlanmasıyla tarihi bir noktaya ulaştı. Bugün 28 Nisan 2026 Salı itibarıyla, kura aşaması resmen kapanmış ve artık "hak sahipliğinden mülkiyete geçiş" süreci başlamış durumda.
Kesinleşen Listeler ve Noter Onayı
Dün sona eren İstanbul kuralarının ardından noter onaylı kesin listeler toki.gov.tr ve e-Devlet sistemine yüklenmeye başladı.
Kontrol: e-Devlet üzerinden "Konut Başvuru Durumu Sorgulama" sekmesini kullanarak "Asil" veya "Yedek" durumunuzu resmi olarak teyit edebilirsiniz.
Hatalı Bilgi Uyarısı: Sosyal medya veya SMS üzerinden gelen "Ücret yatırmanız gerekiyor" şeklindeki linklere itibar etmeyiniz. Tüm işlemler resmi banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden yürütülecektir.
Sözleşme Takvimi ve Banka Süreci
Sözleşme imzalama tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, projenin büyüklüğü ve geçmiş uygulamalar ışığında şu öngörüler öne çıkıyor:
Tahmini Takvim: İstanbul etapları için banka sözleşmelerinin Haziran - Temmuz 2026 döneminde başlaması bekleniyor.
Banka Şubeleri: Sözleşmeler, başvurunun yapıldığı veya projenin bağlı olduğu Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerinde imzalanacak.
SMS Bilgilendirmesi: TOKİ, her hak sahibine kendi randevu gününü ve şubesini kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirecektir. Bu nedenle banka sistemindeki telefon numaranızın güncel olması hayati önem taşıyor.
Ödeme ve Vade Koşulları
Sözleşme masasına oturulduğunda uygulanacak mali tablo netleşmiş durumda:
Peşinat: Konut bedelinin %10'luk kısmı imza aşamasında peşin olarak tahsil edilecek.
Vade: Kalan borç için 240 ay (20 yıl) vade uygulanacak.
Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri, imza atılan ayı takip eden ilk aydan itibaren başlayacak.
Teslimat ve İnşaat Durumu
Bakan Murat Kurum'un "hızla temelleri atacağız" mesajı, inşaat sürecinin kura takvimini yakından takip edeceğini gösteriyor.
İlk Hedef: Bazı bölgelerde inşaatların kura öncesi başlamış olması, ilk anahtar teslimlerinin 2027'nin ilk yarısında gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
Modern Şehircilik: Konutlar sadece bina olarak değil; parkları, okulları ve sosyal alanlarıyla "afetlere dirençli" yeni yaşam alanları olarak tasarlanıyor.