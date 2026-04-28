TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? TOKİ İstanbul sözleşme tarihi belli mi?

Sözleşme Takvimi ve Banka Süreci

Sözleşme imzalama tarihleri henüz netleşmemiş olsa da, projenin büyüklüğü ve geçmiş uygulamalar ışığında şu öngörüler öne çıkıyor:

Tahmini Takvim: İstanbul etapları için banka sözleşmelerinin Haziran - Temmuz 2026 döneminde başlaması bekleniyor.

Banka Şubeleri: Sözleşmeler, başvurunun yapıldığı veya projenin bağlı olduğu Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerinde imzalanacak.

SMS Bilgilendirmesi: TOKİ, her hak sahibine kendi randevu gününü ve şubesini kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirecektir. Bu nedenle banka sistemindeki telefon numaranızın güncel olması hayati önem taşıyor.