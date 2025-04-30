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1 milyar dolarlık sektör İstanbul’da buluşuyor

100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı ziyaretçi, 7-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nda buluşacak. 1 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan sektörün küresel vitrini olarak nitelendirilen IDEX, ‘Türkiye’de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan ihtisas fuarı’ unvanını elinde bulunduruyor.

30 Nisan 2025 | 16:37
1 milyar dolarlık sektör İstanbul’da buluşuyor

Geçen yılı 350 milyon dolar ihracatla kapatan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 1 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan sektörün küresel vitrini olarak nitelendirilen IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı 7 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Almanya’da iki yılda bir düzenlenen IDS fuarının ardından Avrupa’nın ikinci büyük dental fuarı olarak kabul gören IDEX, ‘Türkiye’de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan ihtisas fuarı’ unvanını da elinde bulunduruyor. 

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) destekleriyle ve Winnow Fuarcılık organizasyonunda düzenlenecek olan fuarda yapay zeka tabanlı cihazlar başta olmak üzere birçok yüksek teknolojili ürün dünya pazarlarına sunulacak.

HEDEF 100 BİN ZİYARETÇİ

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüz yerli üretim yenilikçi ürünlere yatırımlarını sürdürüyor. Bugün implant ürünlerinde yüzde 70, endodonti alanında ise yüzde 50 yerlilik oranına ulaştık. IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı sektörümüzle paralel bir büyüme performansı sergiliyor. Geçen yıl yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 93 bin ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl bu rakamı 100 bine çıkarma hedefimiz var. Geçen yıl yakaladığımız ticaret hacmi 350 milyon doların üstündeydi. Bu yıl bu alandaki hedefimiz ise en az 450 milyon dolar rakamına ulaşmak. Sektör ihracatımızı beş yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisindeyiz. Türk ve yabancı hekimler, IDEX’te gerçekleştirecekleri uygulamalı kurslar ve sempozyumlarda yeni tedavi yöntemlerinin kapılarını İstanbul’dan açacak. Bir hekimin dental malzeme alanında A’dan Z’ye ihtiyaç duyduğu tüm cihazlar ve malzemeler tek çatı altında, 20’nci IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nda yerini alacak.”

DÜNYA DEVLERİNDEN BÜYÜK İLGİ

IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’na yabancı dental malzeme üreticisi firmalarının ilgisi ise artarak devam ediyor. İtalya, Kore, Çin, Pakistan gibi ülke pavilyonları bu yıl da fuardaki yerini almaya hazırlanırken, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Çin, Almanya, Bahreyn, Italya, Hindistan, İran, İspanya, Polonya ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından üretici firma yeni ürünlerinin dünya lansmanını İstanbul’da gerçekleştirmek için gün sayıyor.

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Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
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