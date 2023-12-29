ARA
Bist 100
7466,65
0,95%
Bist 100
Dolar/TL
29,5401
0,3081%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6728
0,0049%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1051
-0,1315%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1960,62
0,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 1 Ocak 2024'te başlıyor... Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yeni karar!

1 Ocak 2024'te başlıyor... Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yeni karar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

29 Aralık 2023 | 15:27
Son Güncellenme: 29 Aralık 2023 | 15:38
0
1 Ocak 2024'te başlıyor... Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yeni karar!

TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1960,62 0,23%
  • ALTIN ONS 2064,37 -0,11%
  • BIST 100 7466,65 0,95%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,5401 0,3081%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6728 0,0049%
  • EURO/USD 1,1051 -0,1315%
  • INGILIZ STERLINI 1,27192 -0,1076%
  • JAPON YENI 141,508 0,101%
  • KANADA DOLARI 1,32541 0,19617%
  • RUS RUBLESI 89,784 1,4508%
Günün En Çok Okunanları
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Agrotech, Profert’i satın aldı
Agrotech, Profert’i satın aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
İşsizlik maaşı askerlik ve doğum borçlanması, aile yardımı, çıraklık ücreti... Asgari ücret zammıyla hangi kalem ne kadar arttı?
İşsizlik maaşı askerlik ve doğum borçlanması, aile yardımı, çıraklık ücreti... Asgari ücret zammıyla hangi kalem ne kadar arttı?
Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü
GERİ
İLERİ
Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu, 2024 beklentileri neler?
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Agrotech, Profert’i satın aldı
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ilk elektrikli otomobilini tanıttı: SU7 ve SU7 Max
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Agrotech, Profert’i satın aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
Nüfus cüzdanı ehliyet, pasaport ücretleri 2024'te ne kadar olacak? İşte zamlı fiyatlar
Ünlü yatırımcı Buffett'ın 'rüya gibi' dediği, çok sevdiği yatırımı
Agrotech, Profert’i satın aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
İşsizlik maaşı askerlik ve doğum borçlanması, aile yardımı, çıraklık ücreti... Asgari ücret zammıyla hangi kalem ne kadar arttı?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL