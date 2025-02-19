ForInvest’in FutureBright araştırma şirketi ile gerçekleştirdiği ‘Yatırımcı Davranışları Araştırması’ ilk defa yayımlandı.

Türkiye genelinde hisse senedi, fon ve kripto para ürünlerinden en az birine yatırım yapan kişilerle gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’deki yatırımcıların yatırım tercihlerine ışık tutuyor.

ForInvest’in FutureBright araştırma şirketi ile gerçekleştirdiği çalışmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

Kripto para talebi erkeklerde daha yüksek, kadınlar fona yöneliyor. Gençler kripto para, hisse senedi gibi popüler araçlara yöneliyor. Mavi yaka kriptoya yönelirken, beyaz yaka güvenli liman olarak bireysel emeklilikte kalmayı tercih ediyor. Fon yatırımcısı, temkinli duruşuyla öne çıkıyor; gelenekselin güvenini ve rahatını modern bir araçta yeniden tanımlıyor: Yeni Geleneksel, Fon Yatırımları 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor. Eskiden borçlanarak harcama yapılırken, şimdi borçlanma yatırım için bir araç haline geldi. Ekonomik olarak her 4 kişiden 1’i kendisini güvende hissetmiyor. Birikimlerde değer kaybı yaşansa bile, deneyimli yatırımcılar soğukkanlılıkla hareket ediyor ve uzun vadede kazanç sağlama hedefinden vazgeçmiyor. Finansal okuryazarlık, yatırımcılar için büyük bir gelişim alanı olmaya devam ediyor; her iki yatırımcıdan biri yeterli bilgiye sahip olmad ığını düşünerek finans dünyasına adım atıyor. Yatırımcılar bilgi ihtiyaçlarını büyük ölçüde sosyal medyadan karşılıyor, uzmanları bu platformlarda takip ediyor ve arkadaş tavsiyelerine olan güvenlerini koruyor. Yatırımcıların bilgiye erişimdeki favori kanalı: YouTube

‘YATIRIMCILAR PORTFÖYÜNÜ ÇEŞİTLENDİRMEYE AÇIK’

Türkiye’de bireysel yatırımcıların davranışlarını, finansal okuryazarlık düzeylerini ve yatırım teknolojilerine uyum süreçlerini anlamanın sektörün geleceği için büyük bir önem taşıdığını ifade eden ForInvest CEO’su Serra Berkol, “Yatırımcı Davranışları Araştırması sayesinde finans dünyasına objektif ve derinlemesine analizler sunarak yenilikçi çözümler geliştirilmesini destekliyoruz. Bu araştırma, hızla dijitalleşen bir dünyada bireysel yatırımcıların tercih ve ihtiyaçlarını anlamaya yönelik stratejik içgörüler sağlamakla kalmayıp, ekosistemin geleceğine ışık tutacak bir rehber niteliği taşıyor.”

‘GELENEKSEL YATIRIM ARAÇLARINDAN VAZGEÇİLMEDİ’

Bu araştırmanın Türk yatırımcıların geleneksel yatırım araçlarından vazgeçmediklerini ancak, risk toleranslarına göre portföylerini çeşitlendirmeye açık olduklarını net bir şekilde gösterdiğini kaydeden Serra Berkol, şöyle devam etti: “Özellikle sosyal medya üzerinden bilgiye ulaşmanın yaygınlığı dikkat çekici. Günümüzde bilgiye hızla erişme ihtiyacı, yatırımcıları Youtube, Instagram ve X gibi platformlara yönlendiriyor. Ancak, burada kurumsal bilgi akışı ve finansal okuryazarlık açısından sağlam bir temel sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Dijital kanallar üzerinden yatırımcılara erişim ve bilgilendirme yapmak, hem bilinçli bir yatırım kültürünü yaygınlaştırmak hem de finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek için çok değerli fırsatlar sunuyor.”

ÖNCE BORÇLANMA SONRA YATIRIM

Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri de borçlanma ve yatırım ilişkisi oldu. Buna göre eskiden harcama için borçlanma yapılırken, artık borçlanma yatırım için önemli bir araç haline geldi. 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yaparken, yüksek sosyoekonomik statüye sahip olanlar, borç ve birikim dengesini daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyor.

TÜRKİYE ‘ORTA-YÜKSEK’ UYUMLU

Araştırmada Türkiye’de ilk kez ForInvest Yatırım Teknolojileri Uyum Endeksi de ölçüldü. ForInvest Yatırım Teknolojileri Uyum Endeksi, farkındalık, değer katma, tavsiye, etki yaratma, kolaylık ve güven olmak üzere 6 bileşende yatırımcının dijital platformlara ve teknolojiye uyumunu 0-100 arası değerde ölçecek şekilde tasarlandı. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin yatırım teknolojileri endeksi 75 olurken, orta-yüksek derecede uyumlu olarak gerçekleşti.

Kripto para yatırımına yeni başlayan yatırımcılar ise 79 puanla teknolojiye daha yüksek uyum gösterdi. Benzer şekilde 18-34 yaş arası gençlerin, yüksek sosyoekonomik statüye sahip olanların ve kadınların yatırım uygulamalarına uyumu daha yüksek oldu.