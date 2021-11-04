Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 10’uncusu düzenlendi. Dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı adayları ve tasarımcılar için özgür ve yaratıcı bir ruh oluşturmalarını sağlayan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali Adana Müzesi (Eski Milli Mensucat Dokuma Fabrikası)’nde gerçekleşti.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 10’uncusu düzenlendi. Dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı adayları ve tasarımcılar için özgür ve yaratıcı bir ruh oluşturmalarını sağlayan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali Adana Müzesi (Eski Milli Mensucat Dokuma Fabrikası)’nde gerçekleşti. Yarışmanın finaline; TİM Başkan Vekili & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Valisi Süleyman Elban ve sektör temsilcileri katıldı.

Yarışmada birinciliği ‘Kleopatra’nın Aşkı’ teması ile Sema Arı, ikinciliği ‘Yaşam Mücadelesi’ teması ile Demet Yavuzyiğit ve üçüncülüğü ‘Silhouette of Nature’ teması ile İpek Çakır kazandı. Finalistler arasında dereceye layık görülen tasarımcılardan, 1.’ye 50.000 TL yurtdışı eğitim ödülü ve öncesinde yabancı dil desteği, 2.’ye 40.000 TL, 3.’ye 30.000 TL para ödülü verilirken, dereceye girmeye hak kazanan tüm finalistlere Masaüstü Armürlü Dokuma Tezgahı ve öğrenim gördüğü üniversiteden birer öğretim üyesi ile birlikte 08.02.2022 tarihinde Paris’te düzenlenecek Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılım sağlama hakkı sağlandı.

TÜKETİCİ NE İSTİYOR?

Tasarımın önemini ortaya koymak, geleceğin tasarımcı adaylarını belirlemek, onları desteklemek ve bir an önce ihtiyaca karşılık verecek donanıma getirmek istediklerini belirten TİM Başkan Vekili & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, şöyle devam ediyor: “Tüketiciler gelecekte bizlerden neler istiyor olacaklar? Yüzde 61’i ihtiyaca göre ısıtan veya soğutan ürünler isteyecekler. Yüzde 46’sı kendisine özel tasarım ürünleri, yüzde 18’i renk değiştiren ürünler, yüzde 17’si aktive ve spor performansı analiz eden ürünler, yüzde 15’i sağlık sorunları teşhisinde destekleyen ürünler isteyecek. Gençler; bu ürünleri bize sizler tasarlayacaksınız. Bizler de tam bu sebepten Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Daha çok üretmek, istihdam sağlamak ve daha çok ihracat yapmak istiyoruz. Ama artık bunları yaparken dünyamıza ve canlılarımıza zarar vermek istemiyoruz. İstiyoruz ki dünyanın bilinçli tüketicileri bizim kumaşlarımızla üretilen giysilerimizi gönül rahatlığıyla giysin. İstiyoruz ki ruhumuza işlenmiş zengin kültürümüzün derinliklerinden süre gelen desenleri renkleri özümüzü kaybetmeden teknolojiyle tasarımı harmanlayıp tüm dünyayla paylaşalım.”

TEKSTİLDE TÜRKİYE’NİN KONUMU

Tekstil sektöründe bugün Türkiye’nin Avrupa’nın ikinci, dünyanın beşinci tekstil ihracatçısı konumuna geldiğini söyleyen ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, günümüzde bu konumu korumak ve sıralamadaki yerimizi yükseltmek için daha farklı yöntemler kullanmak gerektiğine dikkat çekiyor. Doğan, şunları anlatıyor: “Artık fiziki üretim yapan dev fabrikaları kurmak yeterli değil. Yaşanan pandemi, iklim krizi orman yangınları ile artık tüketiciler ve Z kuşağı üretilen ürünlere çok farklı perspektiften bakıyor. Organik pamuk üretimi, karbonsuzlaştırma hamlesi, hızlı üretim ve tüketim gibi kavramlar yerine uzun ömürlü ürün tasarımı, sürdürülebilirlik gibi kavramlar öne çıktı.”

HEDEF 250 MİLYAR DOLAR

Geçen ay ihracat rakamımızın, 20.8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle ise gençlere seslenerek, “2023 yılında 250 milyar dolarlık bir hedef var. Bunu 2022 yılında yakalayacağımıza çok eminiz ve biliyoruz. Daha fazlasını yapacak olanlar sizlersiniz. Bu yarışma vesilesiyle katılımlarınıza, emeklerinize, üniversite hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KATMA DEĞERİN GÜCÜ

Tekstilin daha çok değer verilmesi gereken bir sektör olduğunun altını çizen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “1980’lerden neredeyse 2000’li yıllara kadar Türkiye ihracatının önemli bölümünü tekstil ve inşaat oluşturuyordu. Tekstil Türkiye’de çok ciddi bir düzeye geldi. 1906 yılında kurulan fabrika ile Adana’da tekstilde önemli bir kenttir. Tekstil çok ciddi katma değer koyan, istihdama çok ciddi katkılar sağlayan bir sektördür” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise; “Bu yarışmanın şöyle güzel bir tarafı var. Pamuk bizden, iplik kumaş bizden ancak buna esas katma değer yaratan şey tasarım. Üniversitelerimizde ve iş dünyalarımızda, pırıl pırıl gençlerimiz yetiştiler. Çok iyi tasarımcılarımız var. Tekstil sektörünün üretmiş olduğu ürünlere çok ciddi değer katıyorlar” diye ekledi.