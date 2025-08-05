116. ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 116.dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen ve kimlik yenileme sürecinde olan adayların merakla beklediği Özel Güvenlik Sınavı tarihleri netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen sınavlar, özel güvenlik görevlisi olmak için atılması gereken en önemli adımlardan biri.

116. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait giriş belgeleri, 2-9 Ağustos tarihleri arasında özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere teslim edilecek.

Uygulamalı atış sınavı da 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılarak puanlar ÖGNET'e girilecek.

116. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden adaylarla paylaşılacak.

2025 ÖGG SINAV TAKVİMİ

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı 14 Aralık 2025 Pazar