Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl “Daha iyi bir dünya için çalışmak” temasıyla İstanbul’da düzenlenecek 12. Boğaziçi Zirvesi için geri sayım başladı.

6-7 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek zirvede, özel oturumlarla değişen dünyanın yeni vizyonu belirlenecek.

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, zirveye ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “11 yıldır tek bir şeyi gaye edindik; ülkemize daha fazla yabancı yatırımı nasıl getiririz? Bugüne kadar yabancı ülkelerden cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, prens ve prenses düzeyinde kıymetli misafirleri ağırladık. Küresel şirketlerin karar vericileri, Boğaziçi Zirvesi’ndeki panellerde dünyanın geleceğini tartıştı. Bu yıl da alanının en önde gelen isimleri, Kovid-19 sonrası yeni dünya düzenini İstanbul’da ele alacak.” dedi.

Özgencil, bu yıl 49 ülkeden iş ve devlet insanını İstanbul’da ağırlayacaklarını aktararak, “Türkiye, zor zamanlardan hep güçlenerek çıktı. Hedefimiz, ülkemize fayda sağlayacak dış yatırımlara platform yaratmak.” ifadelerini kullandı.

Buradaki temel hedefin, Türkiye’yi ve fırsatları daha net bir şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Özgencil, kısa vadeli bir dış yatırımın Türkiye’ye istenilen ölçüde bir faydası olmayacağını düşündüğünü ve Türkiye’de uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen küresel şirketlerin yine uzun vadede kazanacağını kaydetti.

“Zirveye katılımı iptal ettiğini duyuran Endonezya dışında bir ülke yok”

Türkiye’nin özellikle ekonomik anlamdaki daralmalardan her zaman güçlenerek çıktığını ve yine aynı başarıyı göstereceğini düşündüğünü ifade eden Özgencil, “Yeter ki ülkemizdeki fırsatları yabancılara çok iyi aktaralım. Boğaziçi Zirvesi bunun için var.” dedi.

Özgencil, Kovid-19 salgını nedeniyle zirveye katılımı iptal ettiğini duyuran Endonezya dışında bir ülke bulunmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan da zirveye üst düzey katılım olabileceğini aktardı.

Zirveye katılacaklar

Hibrit olarak gerçekleştirilecek zirvenin onursal açılış konuşmasını müsaitlik durumuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmasının beklendiği bildirildi.

Zirveye katılım gösterecekler arasında İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Norveç’in Türkiye Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Gana Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Samuel Abu Jinapor, European Investment Bank Yönetim Danışmanı Umberto Del Panta, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, UİP Onur Kurulu Başkanı ve TAG Global Kurucusu Dr. Talal Abu-Ghazaleh, UN Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Başkan Yardımcısı Haoliang Xu, Ürdün Senato Başkanı Faisal El-Fayez, UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Şerif Kaynar, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, Pegasus CEO’su Mehmet Nane, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, TİM Hizmet Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Akbalık, InterSpac Başkanı Prof. Carlo Cottarelli, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü gibi isimler de yer alıyor.