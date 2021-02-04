Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi 14 Şubat Sevgililer Günü çiçekçiler açık mı? 12-13-14 Şubat’ta evlere çiçek servisi var mı? soruları bugün yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında ’14 Şubat’ muafiyeti getirildi. Çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN 14 ŞUBAT GENELGESİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, “Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri” konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.