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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimi açıkladı. Atama süreci kapsamında yapılacak sözlü sınavların 23 Haziran’da gerçekleştirileceği bildirildi.

10 Haziran 2025 | 10:49
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sürecin detaylarını paylaştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında düzenlenecek sözlü sınavlar, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya’da gerçekleştirilecek.  

SÖZLÜ SINAV TARİHİ BELLİ OLDU 

Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesinde sözleşmeli öğretmen sözlü sınavına dair açıklamalarda bulundu. yapılan açıklamada;

"Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. 

Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Adayların sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran tarihinde Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
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