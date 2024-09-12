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  • 15 Eylül'de başlıyor: Bakan Bolat'tan ev sahiplerini ve emlakçılara 'emlakta doğrulanmış ilan' uyarısı

15 Eylül'de başlıyor: Bakan Bolat'tan ev sahiplerini ve emlakçılara 'emlakta doğrulanmış ilan' uyarısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'den itibaren emlakta uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi kapsamında verilecek yetkinin sadece ilan için geçerli olacağını söyledi.

12 Eylül 2024 | 11:37
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 11:38
15 Eylül'de başlıyor: Bakan Bolat'tan ev sahiplerini ve emlakçılara 'emlakta doğrulanmış ilan' uyarısı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığının, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, emlakta 15 Eylül itibarıyla başlıyor.

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bu tarihte devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Böylelikle, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmesince sunulabilecek.

Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.

"Alım-satım ve kiralamaya aracılık sözleşmesi zorunluluğu devam ediyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AA muhabirine, düzenlemenin devreye girmesine günler kala değerlendirmede bulundu.

Vatandaşların, verdikleri yetkinin kapsamına ilişkin herhangi bir endişe taşımamaları gerektiğini belirten Bolat, "Vatandaşlarımız tarafından emlak işletmesine verilecek yetki sadece bu işletmece ilanın verilmesine ilişkindir. Yetki, emlak işletmesince taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılmasını veya başka bir tasarrufta bulunulmasını kapsamayacak." dedi.

Bolat, hem vatandaşların hem de emlak işletmelerinin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de şunları söyledi:

"EİDS üzerinden verilecek ilan yetkisi, emlak işletmelerinin yönetmelik gereği düzenlemesi gereken sözleşme ve diğer belgelerin yerine geçmeyecek. İşletmelerin, yetkilendirme sözleşmesi, taşınmaz gösterme belgesi, alım satıma ve kiralamaya aracılık sözleşmesi gibi belgeleri düzenleme zorunluluğu devam ediyor. Diğer taraftan, sistemin devreye alınmasıyla emlakçılık yapılabilmesi için Bakanlığımızdan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan emlak işletmelerince ilan girişi yapılamayacak. Bu nedenle halihazırda yetki belgesiz şekilde faaliyet gösteren emlak işletmelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ivedilikle yetki belgesi almalarını önemle hatırlatmak isterim."

Uygulama 1 Ocak'ta tamamen devreye alınacak

EİDS yetki doğrulama uygulamasında, 15 Eylül-31 Aralık 2024 döneminin bir geçiş süreci olarak öngörüldüğünü vurgulayan Bolat, "Bu süreçte doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS'den doğrulandığına yönelik bir logo yer alacak." ifadesini kullandı.

Bolat, uygulamanın 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu sistemin devreye alınmasının, ilan platformlarında yer alan sahte ve aldatıcı ilanlar ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarını engelleyeceğini, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini önleyeceğini, tüketici mağduriyetlerinin azalmasına ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

 

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