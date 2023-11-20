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15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı

AFAD, bugün için uyarı verilen 31 ilde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerinin bilgilendirildiğini, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

20 Kasım 2023 | 09:27
Son Güncellenme: 20 Kasım 2023 | 09:34
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15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarı hava durumunun tehlikeli olduğunu ifade eder. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda ise hava durumu potansiyel olarak tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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