150 bin dolarlık atların adresi Ankara: Ahal Teke atları için özel çiftlik kuruldu

Ahal Tekelerin insanla güçlü bir bağ kurduğuna işaret eden Çağlar, "İlk başta beni de güzelliği etkilemişti ancak onunla vakit geçirdikçe asıl hayran kaldığım şey karakteri oldu. İnsanla daha önce hiçbir atta görmediğim bir bağ kuruyor. Çok hassas ama kırılgan değil, son derece cesur. Engelleri korkulacak bir unsur değil, çözülmesi gereken bir problem gibi görüyor." dedi.