Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Kıvanç Tekstil; Zara, Marks & Spencer, Banana Republic gibi markalara üretim yapıyor.

Farklı bir alanda yatırım için de düğmeye basan şirket, 150 milyon Euro’luk geri dönüşümlü kağıt poşet yatırımı planlıyor.

2020 yılı sonuçlarına göre İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen İSO İkinci 500 araştırmasında Adana’dan listeye giren 18 şirketten bir olan Kıvanç Tekstil’in geçen yıl 296,7 milyon TL ciroya ulaştı.

Yılda 18 milyon metre kumaş üretebilme kapasitesine sahip, bin 300 kişiye istihdam sağlıyor ve kadın çalışan oranı ise yüzde 40. Hacı Mustafa Kıvanç tarafından 1950’li yılların başında kurulan dokuma kumaş üreticisi Adanalı Kıvanç Tekstil, yarım asrı aşkın tecrübesi ile faaliyet gösteriyor.

İplik üretiminden boya-terbiye uygulamalarına kadar kumaş üretimindeki tüm süreçlere hakim olarak entegrasyonunu tamamlayan şirket, 267 bin metrekare açık ve 105 bin metrekare kapalı alan tesislerinde üretimini gerçekleştiriyor.

Elyaf boyadan, düz boya ve dijital baskıya kadar dokunan inovatif kumaşlar üreten şirketin ana üretimleri iplik ve konfeksiyona hazır kumaş olurken, üretilen kumaşın ana girdisini yüksek oranda kendi iplik üretiminden sağlanıyor.

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