Amerikan istihbaratının Rusya’nın Ukrayna’yı Çarşamba günü (16 Şubat) işgal edebileceği tahmininde bulunduğu haberleri bazı medya organlarında yer alırken üst düzey Amerikalı yetkililer bu haberleri teyit edemeyeceklerini belirtiyor.

‘HER AN İŞGAL OLABİLİR’

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bununla birlikte bir kez daha Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini belirtti. Amerikalı yetkililer bununla birlikte Rusya’nın planlarıyla ilgili bilinenleri paylaşarak sürpriz bir saldırıyı önlemeye çalışacaklarını kaydediyor. Sullivan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus işgalinin başlayacağı günü tam olarak tahmin edemeyeceklerini ama bir süredir söyledikleri gibi işgalin her an başlayabileceğini belirtti ve bunun Pekin’deki Kış Olimpiyatları’nın sona ermesinden önce de olabileceğini vurguladı.

Kış Olimpiyatları 20 Şubat’ta sona eriyor

‘DİPLOMASİNİN GALİP GELECEĞİ UMUDUMU KORUYORUM’

CNN’de yer alan habere göre Sullivan Pazar günü sert bir uyarıda bulundu; ABD’nin Rusya’nın bu hafta Ukrayna’yı işgal edebileceğine inandığını, ancak yine de diplomasinin galip gelebileceğine dair umudunu koruduğunu söyledi.

Sullivan, “Günü tam olarak tahmin edemiyoruz, ancak bir süredir bir işgalin başlayabileceğini söylüyoruz – buna önümüzdeki hafta da dahil. Güçlerini oluşturma biçimleri, yerinde manevra yapma biçimleri, çok yakında büyük bir askeri harekatın olacağını belirgin bir olasılık haline getiriyor. Diplomasi üzerinde çalışmaya devam etmeye hazırız, ancak biz Rusya’nın ilerlemesi durumunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birleşik ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye de hazırız” dedi.

Sullivan’ın açıklamaları ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya bir işgal emri vermesi halinde “hızlı ve ciddi maliyetler” konusunda uyarmasından bir gün sonra geliyor.

CNN’in kaynak gösterdiği bir yetkiliye göre ise ABD, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın 100.000’den fazla askeri olduğunu tahmin ediyor ve bu hafta binlerce asker daha eklendi. ABD Cumartesi günü kuvvetlerinin bir kısmını Ukrayna’dan çıkardı ve büyükelçilik personelinin çoğunun ülkeden tahliye edilmesini emretti. Sullivan, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin “gerekli olması halinde geri çekilmeyi tamamlamaya hazır olduğunu” söyledi.

KIRBY 16 ŞUBAT İDDİASINI TEYİT ETMEDİ

Öte yandan Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcüsü John Kirby de Çarşamba günüyle ilgili haberleri teyit etmeyi reddetti. Fox News Sunday programına açıklamalarda bulunan Kirby, bu haberleri teyit edecek pozisyonda olmadığını söyledi.

Kirby bununla birlikte bu değerlendirmelerin bir dizi kaynaktan geldiğini belirtti ve Sullivan gibi işgalin her an olabileceğini vurguladı.

Rusya ise dün yaptığı açıklamada 16 Şubat iddialarını reddetmişti.