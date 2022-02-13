Guardian Ukrayna-Rusya gerilimini yorumladığı analizinde “Putin Ukrayna’da tam olarak ne istiyor?” sorusuna yanıt aradı.

Rus sözcülerin ve Putin’in işgal niyetini her seferinde reddettiği belirtilen analizde çok az batılı hükümetin bu inkara inandığı belirtildi, “İkincisi, Putin, eğer niyeti barışçılsa, 130.000 asker de dahil olmak üzere Rusya’nın silahlı kuvvetlerinin yarısından fazlasının neden Ukrayna sınırlarında toplandığını açıklamadı” denildi.

Guardian’a göre çok sayıda teori var. Putin doğu Avrupa’da, esas olarak Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayan bir Rus nüfuz alanını yeniden inşa etmek istiyor olabilir. Sovyetler Birliği çöktükten sonra sık sık “kayıplarından” yakındı. Putin ayrıca batıya (ve Ruslara) ülkenin hala bir süper güç olduğunu göstermeyi umabilir.

NEDEN UKRAYNA?

Analizde, “Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın NATO’ya artan yakınlığına karşı çıkıyor. Ayrıca Kiev’in AB ile gelişen bağlantılarına da karşı çıkıyor. Onun bakış açısından Ukrayna, liderlerini özgürce seçen; özgür konuşma ve özgür medyası ile bir demokrasidir. Pratikte, Ruslar bu tür özgürlüklere sahip değiller. Daha geniş anlamda, Putin, Ukrayna’yı tarihi Rusya’nın ayrılmaz bir parçası gören nostaljik bir revizyonisttir” denildi.

Analizde Putin’in 2014 yılında iç desteğini güçlendirmek için Kırım’ı ilhak ettiği ve doğu Donbas bölgesinin fiili kontrolünü aldığı yorumu yapıldı.

NEDEN ŞİMDİ?

Peki neden şimdi? Analizde Putin’in batının zayıflığını görüyor olabileceği yorumu yapıldı ve “NATO geçen yıl Afganistan’da küçük düşürüldü. Yeni savaşlara girmek yerine savaşları bitirmek için kampanya yürüten Joe Biden, Amerikan dış politikasını ve askeri kaynaklarını yeniden Avrupa’ya değil Çin’e odakladı” denildi.

Analizde Putin ne istiyor sorusu içinse şu yorum yapılıyor: “Putin NATO’nun Ukrayna’yı (veya Gürcistan ve Moldova’yı) asla üye olarak kabul etmeyeceğine söz vermesini istiyor. İttifakın, feshedilmiş Varşova Paktı’nın eski üyeleri olan Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi “ön cephe” ülkelerinden geri çekilmesini istiyor. Kiev’in Donbas bölgesi için özerk statüsünü kabul etmesini ve Kırım üzerindeki iddiasından vazgeçmesini istiyor. Yeni ABD orta menzilli füzelerinin doğu ve güney Avrupa’daki konuşlandırmalarını sınırlamak veya durdurmak istiyor. Avrupa’nın “güvenlik mimarisini” yeniden tasarlamak, Rusya’nın etkisini yeniden kurmak ve jeopolitik erişimini genişletmek istiyor. Bunların çoğuna ABD “hayır” diyor”