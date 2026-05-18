Bill Gates düşünülemeyeni yaptı: Elindeki son Microsoft hissesini de sattı

Onlarca yıl boyunca, Microsoft hisselerine sahip olmak, neredeyse Amerikan inovasyonunun ve teknoloji dünyasının zirvesinden bir parçaya sahip olmakla eş anlamlıydı.

Şirketin kurucu ortağı Bill Gates için ise bu hisseler, yalnızca kişisel servetinin temelini oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en büyük hayırseverlik kuruluşlarından biri olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın da finansal motoru işlevini görüyordu.

Ancak son çeyrek dönem raporları (13F bildirimleri), finans dünyasında şok etkisi yaratan bir gerçeği ortaya çıkardı: Bill Gates'in vakfı, elinde kalan son Microsoft hisselerini de satarak şirketteki ortaklığını tamamen sıfırladı.

On milyarlarca dolarlık bir devrin kapanışını işaret eden bu hamle, yatırımcılar arasında çok önemli bir soruyu gündeme getirdi: Bill Gates, Wall Street'in gözden kaçırdığı bir şeyi mi biliyor, yoksa bu sadece uzun vadeli bir stratejinin son adımı mı?

Bir Devrin Kapanışı



Bill Gates, Microsoft'u 1975 yılında Paul Allen ile birlikte kurdu ve şirketi kişisel bilgisayar (PC) devriminin lideri haline getirdi. Gates, uzun yıllar boyunca şirketin en büyük bireysel hissedarı konumundaydı. Ancak son yirmi yıldır, servetini çeşitlendirmek ve vakfının küresel sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele projelerini finanse etmek amacıyla düzenli olarak Microsoft hissesi satıyordu.

Buna rağmen, vakfın portföyünde her zaman ciddi miktarda Microsoft hissesi bulunuyordu. Son dönemde vakıf, elindeki payı kademeli olarak azaltmıştı. Ancak en son yapılan resmi bildirimler, Bill & Melinda Gates Vakfı Tröstü'nün (Gates Foundation Trust) elinde artık tek bir adet bile Microsoft hissesi kalmadığını gösteriyor. Kurucusunun vakfının, kendi kurduğu ve şu anda yapay zekanın (AI) küresel liderlerinden biri olan bu teknoloji devinden tamamen çıkış yapması, piyasalar tarafından "düşünülemez" bir hamle olarak yorumlandı.

Gates Neden Satış Yaptı? Microsoft İçin Bir Tehlike mi Var?



İlk bakışta, bir kurucunun kendi şirketindeki tüm hisselerini satması "gemiyi ilk terk eden o mu?" endişesi yaratsa da, analistler durumun Microsoft'un geleceğine yönelik bir güvensizlikten kaynaklanmadığını belirtiyor.

Yahoo Fnance'da yer alan habere göre; işte bu devasa satışın arkasındaki temel nedenler:

Vakıf Kuralları ve Çeşitlendirme (Diversification): ABD yasalarına göre hayırseverlik vakıflarının, tek bir hisse senedine aşırı bağımlı olmaması ve risklerini dağıtması teşvik edilir. Portföyün çok büyük bir kısmının tek bir şirkette (Microsoft) durması, olası bir piyasa krizinde vakfın projelerini riske atabilirdi.

Yatırım Stratejisinde Değişiklik: Gates Vakfı, teknoloji odaklı büyüme hisselerinden ziyade; daha savunmacı, düzenli nakit akışı sağlayan ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren şirketlere odaklanıyor. Nitekim vakfın şu anki en büyük yatırımları arasında Berkshire Hathaway (Warren Buffett'ın şirketi), Waste Management (atıksu ve geri dönüşüm devi) ve Canadian National Railway (demiryolu taşımacılığı) bulunuyor.

Yapay Zeka Yatırımlarının Farklı Alanlara Kayması: Gates, Microsoft'un OpenAI ortaklığı ile yapay zekada harika bir konumda olduğunu düşünse de, kendisi doğrudan veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayacak altyapı ve sanayi şirketlerine (örneğin Caterpillar gibi) yönelmeyi tercih ediyor.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?



Bill Gates'in elindeki son Microsoft hisselerini de satmış olması, bireysel yatırımcılar için bir "satış" sinyali olarak görülmemeli. Gates bu hamleyi şirketin kötüye gittiğini düşündüğü için değil, tamamen hayırseverlik faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak ve milyarlarca dolarlık fonu daha az riskli, farklı sektörlere dağıtmak için yaptı.

Microsoft; bulut bilişim (Azure), iş yazılımları ve yapay zeka entegrasyonu sayesinde küresel piyasaların en değerli ve en güçlü şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Kurucusunun artık hissedar olmaması, şirketin ticari başarısını ve yapay zeka çağındaki öncü rolünü gölgeleyen bir durum değil, aksine milyarder iş insanının finansal olarak tamamen bağımsız bir hayırseverlik dönemine geçtiğinin bir kanıtı.