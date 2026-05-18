EFES-2026’da gövde gösterisi: TCG Anadolu’nun kabiliyetleri sergilendi

EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG Anadolu’nun operasyonel kabiliyetleri uygulamalı olarak tanıtıldı.
1 Faaliyetler TCG Anadolu'da gerçekleştirildi
İzmir'in Urla ilçesi açıklarına demirleyen Türkiye'nin yerli ve milli en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, gemide konuşlu Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), kontrolleri yapılarak asansörle uçuş güvertesine çıkarıldı.
2 Deniz piyadeleri, ZAHA'da yerlerini aldı
Eğitimlerde amfibi deniz piyadeleri, çıkarma harekatına katılmak üzere Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nda (ZAHA) yerlerini aldı.
3 AH-1W Super Cobra savaş helikopteri pilotları da iniş ve kalkış eğitimi yaptı
Ayrıca gemi bünyesindeki amfibi deniz piyade unsurlarının SH-70 Seahawk helikopterine intikalinin sağlandığı tatbikatta, AH-1W Super Cobra savaş helikopteri pilotları da iniş ve kalkış eğitimi icra etti.