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  • 2 dakikada 12 milyon liralık hırsızlık böyle görüntülendi

2 dakikada 12 milyon liralık hırsızlık böyle görüntülendi

Büyükçekmece'de hırsızlar kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon liralık altın çaldı. Olay sonrası otomobille kaçan 4 şüphelinin kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

26 Aralık 2023 | 15:29
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2 dakikada 12 milyon liralık hırsızlık böyle görüntülendi

Büyükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde gelen maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak iş yerine girdi.

Burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.

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