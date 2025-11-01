2 Kasım Pazar hangi yollar kapalı olacak? İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar

2 KASIM 2025 PAZAR SAAT 06.00 İTİBARIYLA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

- Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,

- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,

- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,

- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,