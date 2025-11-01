2 Kasım Pazar hangi yollar kapalı olacak? İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar

47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025 Pazar günü Anadolu Yakası'ndan başlayıp Avrupa Yakası'nda sonlanacak şekilde düzenlenecek. Bu büyük organizasyon sebebiyle, maraton güzergahını oluşturan ve bu güzergaha bağlanan birçok kritik yol, sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak.
2 KASIM 2025 PAZAR SAAT 03.00 İTİBARIYLA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
İstanbul Maratonu kapsamında, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 03:00 itibarıyla trafiğe kapatılacak olan yollar ve bağlantı noktaları, genellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan ana arterler ve katılım yollarıdır.
İşte bu saat itibarıyla kapanacak yolların detaylı listesi:
Güney Zincirlikuyu Ayrımı
Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası
Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım: (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım: (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım: (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım: (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Kuzey Katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
Bu kapanmalar, özellikle Köprü ve D-100 otoyolunun her iki yakasındaki ana bağlantı noktalarını kapsamaktadır.
2 KASIM 2025 PAZAR SAAT 06.00 İTİBARIYLA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
- Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,
- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,
- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,
- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
2 KASIM 2025 PAZAR İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.
- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.
- Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.
- Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.
- Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.
- Atatürk Bulvarı,
- Balat Sahil Yolu,
- Unkapanı Köprüsü,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Yeni Haavalimanı Caddesi,
- Eski Havalimanı Caddesi,
- Ekrem Kurt Bulvarı,
- D-100 Karayolu.