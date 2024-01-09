ARA
Bist 100
7796,25
-0,29%
Bist 100
Dolar/TL
29,94
0,2105%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7577
-0,0297%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0941
-0,1232%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1959,83
0,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 2023 fonların 'altın' yılı oldu... En çok kazandıran yatırım fonları

2023 fonların 'altın' yılı oldu... En çok kazandıran yatırım fonları

Geçen yıl 2022'ye göre en çok kazandıran fonlar yatırımda yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilikte ise yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

09 Ocak 2024 | 12:28
0
2023 fonların 'altın' yılı oldu... En çok kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazanırken, bunlar içinde en çok kazandıran yatırım fonlarında yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

2023 yılı sermaye piyasalarına artan talep açısından önemli bir yıl oldu. Hisse senedi, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları da dahil olmak üzere sermaye piyasası ürünlerine talep arttı.

Özellikle yeni kurulan fonlar, yatırım fonlarına ve emeklilik fonlarına ilgiyi ortaya koydu.

Yatırımcı katılımının artması, fonların çeşitlenmesi ve likidite girişleriyle portföylerin büyümesi, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarının değer kazanmasındaki önemli unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan hem Fitch Ratings hem de Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin not görünümü iyileştirmeleri de yatırımcıların TL varlıklara yönelmesini destekledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş eğilimi sermaye piyasalarını olumlu etkilerden, seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılar da sermaye piyasalarına yabancı yatırımcıyı çekmek için büyük önem arz etti.

İsrail-Filistin çatışması güvenli liman varlıklara talebi artırdı

Böylece, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazandı. Söz konusu fonlar içinde en çok kazandıran yatırım fonlarında yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Ekim ayında başlayan İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Talebin artmasında, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın gelmesi de etkili oldu.

Yıl içinde 2145,12 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Altın böylece 3 yılın ardından yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, Çin tarafında Tayvan'la ilgili soru işaretlerinin devam etmesinin de altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını söyledi.

Yıl içinde Asya merkez bankalarının para birimlerini koruma amaçlı önlemler alması da altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altının gram fiyatı, bu gelişmelerle 2023 yılını yüzde 78,7 artışla 1960 liradan tamamladı. Böylece yatırımcılar da en fazla kıymetli maden fonlarına yöneldi.

Yatırım fonlarında kıymetli "Kıymetli Maden Fonları"nı yüzde 67,9 ile "Serbest Fon", yüzde 67,3 ile "Karma ve Değişken Fonlar" izledi.

Bireysel emeklilik fonlarında da "Kıymetli Madenler"in ardından "Karma" yüzde 67,8, "Fon Sepeti Fonu" yüzde 66,4 değer kazandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1959,92 0,65%
  • ALTIN ONS 2036,1 0,44%
  • BIST 100 7806,96 -0,15%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,9398 0,2099%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7651 -0,007%
  • EURO/USD 1,0944 -0,0977%
  • INGILIZ STERLINI 1,27368 -0,11802%
  • JAPON YENI 143,766 -0,275%
  • KANADA DOLARI 1,33509 -0,02321%
  • RUS RUBLESI 90,9 -0,4926%
Günün En Çok Okunanları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam
İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam
YEO ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek
YEO ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek
iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı
iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı
THY 2023 rakamlarını açıkladı
THY 2023 rakamlarını açıkladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek artış yapılacak mı? Masadaki iki formül
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek artış yapılacak mı? Masadaki iki formül
Bank of America'dan 4 Türk bankası için 'AL' tavsiyesi
Bank of America'dan 4 Türk bankası için 'AL' tavsiyesi
İki öğretim üyesine göre bu teknik depremlerde işe yarayabilir
GERİ
İLERİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam
YEO ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek
iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı
THY 2023 rakamlarını açıkladı
İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam
YEO ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek
iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı
THY 2023 rakamlarını açıkladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek artış yapılacak mı? Masadaki iki formül
YEO ABD'de güneş enerjisinden elektrik üretecek
iPhone'ları yavaşlatan Apple geri ödemelere başladı
THY 2023 rakamlarını açıkladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek artış yapılacak mı? Masadaki iki formül
Bank of America'dan 4 Türk bankası için 'AL' tavsiyesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL